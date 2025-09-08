La Algaba (Sevilla) destaca el "rotundo éxito" del festival flamenco 'Puertas abiertas' y su "gran calidad artística"

Uno de los momentos del festival flamenco 'Puertas abiertas' celebrado el día 5 de septiembre en el municipio algabeño. - AYTO.DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha destacado el "rotundo éxito" del festival flamenco 'Puertas abiertas', así como su "gran calidad artística", que se celebraba el pasado viernes 5 de septiembre en los exteriores del Auditorio Municipal, junto al monumento a Curro Romero.

La iniciativa cultural, que cumple su décima edición, está impulsada por el Ayuntamiento algabeño, y contaba con un cartel "de primer nivel" que permitía disfrutar de una "noche memorable de flamenco", en uno de los espacios "más emblemáticos" del municipio, como señala el Consistorio en una nota de prensa.

En el apartado del cante participaban destacados artistas, como Marcelo Sousa, acompañado por Antonio Centenera a la guitarra; Crespo Zapata, con el toque de Manuel Herrera; y Alicia Gil, arropada por Lito Espinosa.

Las actuaciones "han brillado por su sensibilidad, dominio técnico y respeto a los cantes tradicionales". En el baile, la reconocida bailaora Susana Casas ofrecía una actuación "de gran fuerza expresiva", acompañada por los cantes de Manu, El Tañe y Cheito, y el toque de Rubén Romero, completando una propuesta artística "de altísimo nivel".

El festival era presentado por el periodista especializado en flamenco Manuel Curao, "cuya dilatada trayectoria y profundo conocimiento del género aportaban contexto y valor añadido a la velada".

Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente esta propuesta cultural gratuita y al aire libre, consolidando así el compromiso municipal con la promoción del flamenco y el acceso a la cultura para todos los ciudadanos, concluye el comunicado.