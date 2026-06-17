La Algaba (Sevilla) destinará una ayuda estatal de 10 millones por el tren de borrasca a colegios y recintos deportivos

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El Consistorio utilizará parte de esos fondos del Gobierno a actuaciones en el cementerio municipal

LA ALGABA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha recibido una subvención de 10 millones de euros del Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas del pasado invierno, tras haber sido el municipio incluido entre las localidades afectadas por este episodio meteorológico.

Gracias a esta financiación, el Gobierno local pondrá en marcha diversas actuaciones dirigidas a la recuperación de los espacios dañados, la modernización de infraestructuras y equipamientos públicos, así como el refuerzo de la seguridad y la resiliencia del municipio frente a futuros fenómenos meteorológicos adversos, informa en un comunicado.

Las actuaciones previstas incluyen mejoras en el cementerio municipal, la red viaria, el Polígono Industrial La Viña, el parque e instalaciones deportivas, además de intervenciones en todos los colegios públicos, con el objetivo de mejorar sus condiciones y dotarlos de espacios más seguros y funcionales.

Entre los proyectos se encuentra también la construcción de un muro de defensa perimetral contra inundaciones, incluido en el Plan Especial de Infraestructuras: "una actuación estratégica que permitirá aumentar la protección de La Algaba frente a posibles crecidas y fenómenos meteorológicos extremos".

El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ha destacado que se trata de una de las ayudas más importantes recibidas en los últimos años, ya que permitirá reparar los daños provocados por el temporal, mejorar infraestructuras esenciales y reforzar la seguridad de la población.

Asimismo, el regidor ha agradecido el trabajo realizado por los servicios técnicos municipales para hacer posible la obtención de estos "importantes" fondos. La financiación procede de las ayudas concedidas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España para la reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones de titularidad municipal o provincial.