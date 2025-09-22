Alumnos de la US dan mención de excelencia a los docentes participantes en la primera convocatoria de Docentia

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesorado de la Universidad de Sevilla (US) ha obtenido Mención de Excelencia en la primera convocatoria de Docentia-US, un modelo de evaluación que persigue "favorecer el reconocimiento y la mejora de la actividad docente". El 98% del profesorado de la Universidad de Sevilla participante en esta primera convocatoria --voluntaria por el momento-- ha alcanzado, de hecho, la calificación de Muy Favorable con Mención de Excelencia.

Son los datos facilitados a Europa Press por la institución académica que ha recordado que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla aprobó en junio de 2022 la implantación de este sistema, que se desplegará de "forma gradual" en un periodo de dos años. La nota media en esta primera edición de Docentia-US ha sido de 96,80. Además, 125 docentes participantes han alcanzado la puntuación máxima (100 puntos). Por ramas de conocimiento, destaca la de Ciencias de la Salud, donde la puntuación media ha sido de 98,10.

El Programa Docentia consiste en un conjunto de directrices y orientaciones para la elaboración por parte de las universidades (y su certificación por parte de Agencia Nacional de Evaluación --Aneca-- y las agencias autonómicas) de un modelo de evaluación de la calidad de la docencia. Esta herramienta está dirigida a "garantizar la capacitación y competencia" del profesorado universitario, a través de una evaluación de su actividad docente "con el fin de favorecer su reconocimiento y su mejora".

En la primera edición de esta iniciativa ha participado personal docente que ya se había sometido a las encuestas voluntarias de valoración del profesorado en los últimos seis cursos académicos. Se han sometido a una evaluación de estos seis años académicos en la que, además de la valoración realizada por el estudiantado sobre su docencia, también emite un autoinforme con rúbrica el propio profesorado, así como las autoridades académicas de los departamentos y los centros. Todos los informes han sido evaluados por los comités de expertos correspondientes a cada una de las ramas de conocimiento.

"El resultado de esta primera convocatoria pone de manifiesto el alto grado de satisfacción del estudiantado de la Universidad de Sevilla con la docencia impartida por su profesorado, así como el compromiso del personal docente en la mejora continua", ha resaltado la US. En las próximas semanas se hará pública la segunda convocatoria del Docentia-US en la que se volverán a evaluar seis cursos académicos del profesorado participante.