Álvaro Martín toma posesión como presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Álvaro Marcos Martín ha tomado este viernes posesión de su cargo como Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla y ha jurado su cargo como miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puesto que, aunque formaba parte de ella, era miembro electo de la misma.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia en una nota, Martín fue elegido como Presidente de la Audiencia de Sevilla por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 23 de julio y accederá a un cargo que se ha mantenido con presidentes en funciones desde la jubilación de Manuel Damián Álvarez en noviembre de 2021.

El nuevo presidente, que ha sido apadrinado precisamente por el ex presidente de la Audiencia de Sevilla, Manuel Damián Álvarez, ha tomado posesión de su cargo en un acto presidido por Lorenzo del Río, presidente del TSJA, y al que han acudido miembros de la Sala de Gobierno, entre los que se encontraban presidentes de salas del TSJA y de Audiencias de Andalucía: Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga.

Además, han asistido los vocales del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Montero y José María Páez, así como la mayor parte de magistrados destinados en la Audiencia provincial.

El acto ha sido celebrado en el salón de plenos de la Audiencia provincial de Sevilla. Han acudido también representantes de las distintas instituciones, entre ellos el alcalde de la ciudad de Sevilla, José Luis Sanz; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el Teniente General de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero, entre otros.

El nuevo presidente ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en distintos juzgados de la provincia de Sevilla y su capital. Así, su primer destino fue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Alcalá de Guadaira (Sevilla), en los años 2000 y 2001.

Con el ascenso a magistrado, fue destinado al Juzgado de lo Penal Único de Avilés hasta el año 2005. Tras este único destino fuera de Sevilla, obtuvo la plaza del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, puesto que ocupó hasta el año 2016, cuando se convirtió en el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla hasta 2024. Ese año fue nombrado magistrado de la Sección 4a de la Audiencia Provincial de Sevilla, órgano que a partir de hoy preside.

En el ámbito gubernativo, ha sido miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desde el año 2009 y ha formado parte de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno durante cuatro años. Junto a ello, ha formado parte ininterrumpidamente de la comisión mixta entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la consejería de Justicia desde 2017.