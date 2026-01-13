El AMPA del IES Vicente Aleixandre de Sevilla advierte de la caída de parte del techo y Educación ultima un informe

Situación del IES Vicente Aleixandre de Sevilla tras la caída de parte del techo. - AMPA IES VICENTE ALEIXANDRE

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del Instituto de Educación Secundaria (IES) Vicente Aleixandre de Sevilla ha señalado las condiciones de "inseguridad" en el centro tras el desprendimiento de una parte del techo del edificio ocurrido a la vuelta de las vacaciones de navidad, el pasado 8 de enero.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo han confirmado a Europa Press la clausura temporal de varias aulas del centro "siguiendo criterios de prevención". Asimismo, varios técnicos de la Agencia Pública Andaluza de Educación se han desplazado al centro y el alumnado ha sido reubicado en otros espacios disponibles, a la espera de un informe técnico que determinen las actuaciones que se llevarán a cabo.

Según ha informado el AMPA en una nota, el incidente tuvo lugar en el pasillo de la primera planta, "una zona de paso obligatorio para el alumnado durante el horario lectivo". Además, han indicado que el riesgo de "un posible efecto en cadena", ya que las zonas colindantes al área afectada presentan "grietas visibles y signos de humedad, lo que hace temer que el resto del techo del pasillo pueda ceder de forma inminente".

La dirección del centro ha precintado la zona afectada, "lo que ha provocado el cierre temporal de cinco aulas y un baño femenino, alterando gravemente el normal desarrollo de la actividad docente". En esta línea, el AMPA ha asegurado que el profesorado ha tenido que reorganizar las clases de manera "improvisada", impartiendo docencia en bibliotecas y departamentos.

El AMPA ha afirmado que esta situación "no es un hecho aislado, sino el resultado del deterioro progresivo del edificio", por ello han pedido a las administraciones una "intervención urgente y definitiva que garantice la seguridad del alumnado y del personal del centro".

En este sentido, ha asegurado que hace cuatro años solicitaron a la Agencia Pública Andaluza de Educación una intervención en el techo del laboratorio "debido a su deterioro, sin que se atendiera la petición".

En noviembre, la dirección del centro volvió a emitir un informe urgente a la Delegación Territorial de Educación "alertando de daños en el techo del salón de actos, sin que se produjera actuación alguna en los meses posteriores".