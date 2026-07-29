Se amplía a casi 7 kilómetros el uso del arcén en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz los fines de semana

Retenciones a la altura de Dos Hermanas (Sevilla) provocadas por un accidente de tráfico: A 13 de julio de 2026 en Dos Hermanas, Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-4 ha ampliado su arcén a 8 kilómetros para mejorar la fluidez del tráfico a partir de este fin de semana, de cara a los desplazamientos en el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), en sentido a Cádiz. Así, la longitud del tramo se duplica desde este fin de semana tras realizarse obras de refuerzo.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, esta medida ha sido coordinada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de "garantizar la seguridad vial y mejorar la fluidez de la circulación en determinados tramos de carretera y periodos".

En este sentido, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha afirmado que el uso del arcén como carril adicional se puso en marcha como "medida piloto" hace un año sobre una distancia de 3,38 kilómetros para los fines de semana. "Esta longitud se duplica ahora con las labores de refuerzo realizadas por la Demarcación de Carreteras", de tal manera que se pasa a 6,72 kilómetros que puede ser usados "únicamente por turismos y motocicletas de dos y tres ruedas", ha indicado.

Asimismo, sólo se puede circular por el denominado arcén "dinámico" cuando se indica en los paneles de información en la autopista. Este carril adicional de casi siete kilómetros no puede ser usado ni por camiones por los turismos con remolque, los ciclos y los ciclomotores.

El trayecto de arcén "dinámico" que, en determinados fines de semana, según las condiciones de circulación, se abrirá a la circulación es a partir de ahora desde el punto kilométrico 37+780 hasta el 44+500, en las cercanías de la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan.

El uso de arcén como calzada tiene como beneficiarios los vehículos que se dirigen a la A-471 hacia Lebrija (Sevilla), Trebujena y Sanlúcar de Barrameda. Esta solución puntual aumenta la capacidad de la vía y mejora la seguridad y fluidez de los desplazamientos.

Igualmente, se han extendido también las medidas de restricción de circulación de camiones en la autopista a los viernes. Hasta ahora se aplicaba a los sábados, pero ahora se aplicará a la operación salida de vacaciones el 1 de agosto, que incluye los viernes del 31 de julio, y 14 y 28 de agosto por la tarde.

Así, la limitación para vehículos pesados se aplica los viernes entre las 16,00 y las 20,00 horas; y todos los sábados a agosto por la mañana, de 10,00 a 13,00 horas.