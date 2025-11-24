Ampliada en Sevilla hasta el 7 de diciembre la exposición 'Confidencias', dedicada al diseñador Enrique Acosta

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición de la Casa de la Provincia 'Confidencias', dedicada a la obra del diseñador gráfico Enrique Acosta, amplía su estancia en el organismo hasta el próximo día 7 de diciembre, en la Sala Provincia.

Según ha informado la institución provincial en una nota, Acosta en un diseñador gráfico "de referencia, con una buena parte de sus diseños formando parte del imaginario colectivo de los andaluces".

"En 'Confidencias', Enrique Acosta invita al espectador a entrar en su universo más íntimo: un territorio de figuras, rostros y presencias que parecen conversar en silencio. Cada cuadro es una pequeña revelación, una confidencia entre el artista y el espectador. Hay en ellos memoria, familia, intuición y verdad, pero también una búsqueda constante de equilibrio entre lo plástico y lo emocional", ha señalado la institución provincial.

Según ha enmarcado la Diputación, para el artista se trata de "un viaje hacia el interior y hacia la esencia de lo humano, una muestra que habla de vínculos, de identidad y de la necesidad de contar lo que no siempre se puede decir con palabras".