Ampliadas las becas Profesora Margarita Moya Sanabria a Educación Infantil y Primaria de la CEU Fernando III en Sevilla

Firma nuevo convenio de colaboración entre la Fundación Universitaria Fernando III el Santo y la Fundación Persán - PRENSA CEU ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universitaria Fernando III el Santo y la Fundación Persán ha anunciado este lunes que han suscrito un nuevo convenio de colaboración por el cual las Becas Profesora Margarita Moya Sanabria serán cursadas desde este curso 2025/26 por alumnos de los grados en Educación Infantil y Educación Primaria de la Facultad de Humanidades, Educación y Deporte de la Universidad CEU Fernando III.

Según una nota emitida por la Fundación Universitaria, estas becas, activas desde el año 2016, han sido hasta ahora concedidas a alumnos del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola de CEU Andalucía. "Con este nuevo acuerdo se garantiza su continuidad, ampliando ahora su alcance a los futuros docentes formados en la Universidad CEU Fernando III", ha apostillado la institución.

El convenio tendrá una vigencia de tres cursos académicos, siendo el curso actual el primero de ellos, y tiene como objetivo "asegurar la continuidad formativa de estudiantes con una excelencia académica contrastada que puedan ver amenazada su formación universitaria por circunstancias económicas adversas".

Las becas llevan el nombre de Margarita Moya Sanabria, quien ejerció como docente durante más de 35 años en el área de Matemáticas, desempeñando un papel fundamental en la formación del profesorado del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola de CEU Andalucía, tal y como ha enmarcado la Fundación.

Asimismo, el convenio firmado contempla la promoción de prácticas académicas de los alumnos de la universidad en la empresa Persán. Además, ambas instituciones han manifestado su voluntad de "impulsar una acción conjunta entre entidades académicas, sociales y empresariales para colaborar en un proyecto social en memoria del cardenal Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla", cuya labor "contribuyó decisivamente a abrir nuevos horizontes al servicio de las personas más necesitadas".