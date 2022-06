'Por Andalucía', sobre el caso de María Salmerón: "¿Que no hace falta una agenda feminista?"

ALMERÍA, 9 Jun. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Cynthia de Benito) -

La candidata a la Presidencia de la Junta de 'Por Andalucía', Inma Nieto, ha reaccionado este jueves al ingreso en prisión de María Salmerón, la mujer condenada a nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir el régimen de visitas de su hija con el padre de ésta, condenado a su vez a cárcel por malos tratos, cuestionando a quienes dudan de que haga "falta una agenda feminista".

"Que María Salmerón ha entrado a la cárcel por no querer que su hija estuviera con el maltratador condenado. Veintiún meses de cárcel, no la ha pisado, y ella por proteger a su niña hoy ha entrado en la cárcel. ¿Que no hace falta desplegar una agenda feminista?", ha preguntado en un acto de campaña en Almería, en el que ha denunciado haber vivido episodios machistas recientemente.

"Que a mi me han preguntado en estos días en las entrevistas que si he vuelto alguna vez sola y borracha a mi casa, que me han preguntado dónde compro la ropa. ¿Le habrán preguntado eso a los candidatos hombres a la Presidencia de la Junta? ¿Les llaman en las entrevistas por su nombre de pila?", ha cuestionado antes de apuntar que quienes "quienes que retrocedamos" en igualdad "tienen que recibir una respuesta nítida el 19 de junio. Y la van a recibir".