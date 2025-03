Con Andalucía critica "precariedad" de limpiadoras del Virgen del Rocío y Junta apela al "diálogo" de empresa y comité

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha señalado que el personal de limpieza de hospitales, tanto en centros de salud son "un pilar fundamental" ante la pregunta del grupo parlamentario Con Andalucía en la sesión plenaria de este jueves sobre la situación de estas trabajadoras en el Hospital Virgen del Rocío. A la que Hernández ha subrayado que desde la Consejería "somos conocedores de la situación que requiere de un diálogo entre la empresa y el comité".

Por su parte, el parlamentario del grupo mixto Con Andalucía, José Ignacio García, ha criticado que el servicio de trabajadoras de limpieza, a cargo de la multinacional Serveo, "sufre una situación con salarios precarios, un convenio que la empresa se niega a sentarse a negociar, no se respetan los días libres y no se contrata a las trabajadoras cuando están de baja". Así, ha proseguido "sufren amenazas si quieren realizar una asamblea de trabajadoras legalmente convocada, no tienen los materiales necesarios, ni se cubren las vacaciones". A lo que ha sumado que "contratar a esta empresa, sale en torno a un 40% más caro a todos los andaluces".

La consejera ha señalado que "se está haciendo un seguimiento exhaustivo de la negociación desde el diálogo" abogando por que se llegue a "una solución" para "unas trabajadoras que son esenciales en hospitales y centro de salud". Hernández ha indicado que "se ha actualizado el convenio colectivo 2017-2024, porque se han actualizado la Seguridad Social, se ha tenido en cuenta el IPC de los materiales y el incremento de superficie a atender", traduciéndose en "un incremento de un 13,3% de profesionales, hasta un total de 633". En el caso del Hospital Virgen del Rocío "se realiza el seguimiento porque preocupa que se cumplan las condiciones del expediente, en cuanto a los servicios que hay que prestar y las condiciones de los trabajadores".

Finalmente, Hernández ha abogado por "el diálogo y llegar a consensos" animando a la empresa a que se siente con el comité "porque lo más importante es llegar a un acuerdo".