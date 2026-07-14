Por Andalucía exige a Moreno que proteja los corralones de Sevilla y "deje de mirar hacia otro lado"

Fachada que da acceso a los corralones, junto al colegio público Calderón de la Barca - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para que la Junta de Andalucía declare Bien de Interés Cultural (BIC), como Lugar de Interés Etnológico, los corralones de Castellar, en Sevilla, y actúe de manera inmediata "ante los episodios de intimidación y violencia sufridos por sus vecinos".

"Lo que está ocurriendo en los corralones es la consecuencia de un modelo que pone el negocio inmobiliario por encima de las personas y del patrimonio común. Moreno no puede seguir siendo un espectador mientras la especulación expulsa a quienes mantienen viva la historia de Sevilla", ha criticado Gómez en una nota de prensa.

La iniciativa de Por Andalucía reclama que la Junta inicie de oficio el procedimiento de protección previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía y condene "las actuaciones violentas e intimidatorias" vinculadas a las empresas de 'desokupación'.

"Los corralones no son un solar donde hacer negocio. Son espacios únicos de creación, de convivencia y de memoria colectiva. Si la Junta protege otros lugares de enorme valor etnológico, no existe ninguna excusa para abandonar estos espacios a los intereses especulativos", ha añadido la dirigente de Por Andalucía al respecto.

Para la diputada andaluza, la defensa del patrimonio "no puede quedarse en los discursos institucionales". "Cuando un Gobierno permite que desaparezcan estos espacios está renunciando a proteger una parte de la identidad de Andalucía. La cultura también se defiende impidiendo que la codicia destruya lo que pertenece a toda la ciudadanía".

Por Andalucía considera que la declaración como BIC es una medida urgente para garantizar la conservación de los corralones y evitar que la presión inmobiliaria siga poniendo en riesgo uno de los espacios más singulares del patrimonio popular sevillano.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, respondía días atrás a las acusaciones vertidas por el Grupo Municipal Socialista acerca de estos corralones y desmentía que este caso estuviera relacionado con 'pelotazos urbanísticos' cuando "fueron, precisamente ocho años de inacción socialista, los que dejaron estos inmuebles en la situación de deterioro que hoy presentan".

Bueno señalaba entonces que la prioridad debe ser que el Ministerio del Interior solucione este problema de inseguridad y abandono por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en estos corralones frente a las ocupaciones irregulares. "Son suelos privados con uso residencial y terciario donde no se está cometiendo ninguna ilegalidad", afirmaba.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, lamentaba que tres empleados de una empresa de 'desokupación', que fueron posteriormente detenidos, "allanaran de forma violenta" la vivienda de una inquilina y alertaba que se pretende cambiar un colegio --Calderón de la Barca-- por un hotel y sustituir vivienda protegida, equipamientos y suelo productivo por viviendas de lujo.