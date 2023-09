Con Andalucía expulsará al alcalde de El Ronquillo (Sevilla) tras pactar con el PP el reparto de la Alcaldía

EL RONQUILLO (SEVILLA), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coalición Con Andalucía, bajo cuyas siglas se presentó el actual alcalde de El Ronquillo (Sevilla), Cipriano Huertas, a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo de este año, expulsará al primer edil del grupo municipal tras el pacto alcanzado con el Partido Popular del municipio en virtud del cual ambas formaciones "nos hemos repartido la Alcaldía dos años cada uno", tal como informó el propio Huertas este pasado mes de julio al cerrar el acuerdo.

Así lo han confirmado fuentes de la coalición a preguntas de Europa Press. Con respecto al resto de los miembros de la lista que formen parte del gobierno municipal, el proceder será "el mismo", según las citadas fuentes: "serán expulsados". El alcalde de El Ronquillo ha confirmado a Europa Press que se dio de baja de Izquierda Unida "antes" de las elecciones municipales por "no estar de acuerdo" con la dirección provincial de la formación. Ha asegurado, además, que desde Con Andalucía "no me han dejado explicarme, ni me cogen los teléfonos".

Su "primera noticia" sobre la decisión que adoptará la coalición la ha tenido, afirma, por los medios y ha vuelto a lamentarse de haber sido "vetado cinco veces" por el PSOE de Sevilla para formar un gobierno municipal con ambas fuerzas políticas. El pacto de gobierno de Huertas con el PP fue la consecuencia de la dimisión el pasado 25 de julio del socialista José Antonio López como primer alcalde de El Ronquillo tan sólo cinco semanas después de tomar posesión del cargo.

López denunciaba entonces la "situación de bloqueo" del Ayuntamiento por parte de Con Andalucía y PP, con cuyas dos formaciones había intentado alcanzar un acuerdo para formar gobierno. "Ya tienen ellos pactado un acuerdo para coger la Alcaldía en septiembre, una vez pase la Feria", vaticinaba López, que revalidó la Alcaldía en los comicios locales.

Con Andalucía logró tres concejales (dos más que en el anterior mandato) en los pasados comicios municipales del 28 de mayo frente a cuatro del PSOE. El PP obtuvo dos ediles (uno más que en 2019). Una vez transcurra el tiempo de Huertas, el bastón de mando pasará a manos de Miguel Rodríguez, cabeza de lista del PP en El Ronquillo, un municipio de poco más de 1.300 habitantes.

"No creo que se tomen represalias contra el grupo municipal. Si las toman, ellos sabrán, pero yo no lo pienso", subrayaba en verano el alcalde de El Ronquillo. Sobre los motivos por los que no fue posible un acuerdo con el PSOE, Cipriano Huerta aseguraba que "he intentado por todos los medios" que lo hubiera pero "ha sido imposible".