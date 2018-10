Requerimiento a la Junta con posible denuncia por prevaricación si no se traslada Queipo de La Macarena

Actualizado 30/07/2018 15:59:55 CET

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas 'Andalucía Republicana' ha presentado ante la Junta de Andalucía un requerimiento en el que se insta al "total cumplimiento" de lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y se pide la retirada de los restos mortales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano del espacio de uso público de la Basílica de la Macarena de Sevilla.

En el documento, se advierte de que, si al concluir 2018 la Junta andaluza "persistiera en el incumplimiento de estas obligaciones legales", Andalucía Republicana se compromete a iniciar las acciones legales pertinentes ante los tribunales "al entender que dicho gobierno puede estar incurriendo en un posible delito de prevaricación".

Tras presentar la citada documentación en el registro del Parlamento, uno de los portavoz de la coordinadora José Manuel García, ha informado de que este requerimiento supone una "acción previa a la presentación de las acciones legales pertinentes contra la junta de gobierno de la Hermandad de la Macarena, el Arzobispado de Sevilla y la Junta".

"Requerimos el total cumplimiento de una norma que lleva 16 meses en vigor y la retirada de los restos del genocida del espacio de uso público de la Macarena, ya que los titulares de ésta no lo hacen", sentencia.

En este marco, se advierte de que la Junta "no ha dictado orden alguna" para constituir el comité técnico encargado de elaborar la relación de los elementos que deben ser retirados o eliminados, ni sobre la composición y reglas de funcionamiento de dicho comité técnico, por lo que "no ha mostrado voluntad de determinar cuáles son los elementos

contrarios a la memoria democrática que no han sido retirados o eliminados voluntariamente en el ámbito andaluz".

"En consecuencia, su gobierno no ha mostrado voluntad de comunicar a las personas titulares de esos elementos contrarios a la memoria democrática que continúan incurriendo en flagrante incumplimiento de la ley", se añade en el documento.

Por todo ello, desde Andalucía Republicana se concluye que la Junta de Andalucía "incumple de manera grave y continuada con los preceptos generales de la ley, algo que hace imposible que se cumpla la normativa en todo lo referente a la necesaria retirada de los restos mortales del genocida general Gonzalo Queipo de Llano de la Macarena".