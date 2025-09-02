Ángeles Gallego anuncia su candidatura a rectora de la US (Sevilla) con un proyecto "participativo e inclusivo"

La catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la Universidad de Sevilla (US), Ángeles Gallego. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la Universidad de Sevilla (US), Ángeles Gallego, ha anunciado que presenta su candidatura a rectora de la Universidad, cuyas elecciones tendrán lugar el próximo 30 de octubre, con un proyecto que busca "construir una Universidad más participativa, inclusiva y preparada para afrontar los retos del presente y del futuro".

Gallego, licenciada Ciencias Económicas y Empresariales y Graduada en Medicina, además de directora del Centro de Formación Permanente de la US, ha defendido "la necesidad de repensar la Universidad para situar realmente en el centro a las personas que la componen".

En este sentido, ha insistido en que pretende construir un proyecto en colaboración con la comunidad universitaria, a lo que ha apostillado que la institución "debe servir" para que los profesores, los estudiantes y el personal técnico "puedan superar las barreras que la endogamia universitaria ha levantado durante años con el fin de que fueran pocos quienes se repartían el poder y los recursos".

La catedrática ha asegurado que su proyecto parte del convencimiento de que "la transformación" que "muchos anhelan" ha sido "frenada por inercias y estructuras ineficientes, pero se ha creado el clima social necesario para que, en este momento y entre todos, podamos conseguirla".

La campaña electoral se desarrollará entre el 8 y el 29 de octubre, en el marco de las primeras elecciones a rectora o rector por sufragio universal, conforme a los nuevos Estatutos de la Universidad de Sevilla.

En las próximas semanas la candidata presentará las líneas generales de su programa electoral, con propuestas concretas en los ámbitos de docencia, investigación, internacionalización, sostenibilidad y bienestar universitario.