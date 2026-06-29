Antea Prevención y Teatro de la Maestranza de Sevilla refuerzan una alianza de once años con otro convenio de patrocinio

Foto de familia tras la firma del convenio de colaboración entre Antea Prevención y el Teatro de la Maestranza - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla y Antea Prevención han renovado su acuerdo de colaboración para la temporada 2025/2026, consolidando una alianza que alcanza ya once años de "compromiso compartido con la cultura y con el desarrollo social".

La firma del nuevo convenio reafirma una relación "basada en la confianza, la continuidad y la convicción común" de que la cultura desempeña un papel esencial en la construcción de una "sociedad más abierta, creativa y cohesionada", destaca el espacio escénico del Paseo Colón en una nota de prensa.

Durante más de una década, Antea Prevención ha acompañado al Teatro de la Maestranza en su objetivo de acercar la excelencia artística a la ciudadanía, contribuyendo al impulso de uno de los grandes referentes culturales de Andalucía.

Antea Prevención, empresa especializada en prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud y promoción del bienestar en las organizaciones, desarrolla su actividad con una clara vocación de cuidado y compromiso con las personas. "Una filosofía que conecta de manera natural con la misión del Teatro de la Maestranza como espacio de creación, encuentro y difusión cultural".

La renovación de este patrocinio remarca la relevancia de las alianzas estables entre el tejido empresarial y las instituciones culturales, capaces de generar vínculos que van más allá del apoyo económico y que se traducen en una apuesta conjunta por el progreso, la innovación y el acceso a la cultura.

El Teatro de la Maestranza agradece a Antea Prevención la confianza y el respaldo mantenidos durante estos once años de colaboración, así como su compromiso con un proyecto cultural que continúa trabajando por la excelencia artística, la formación de nuevos públicos y la creación de experiencias que conecten la música y las artes escénicas con la sociedad.

Esta nueva temporada vuelve a poner de relieve la importancia del apoyo de empresas comprometidas para seguir afrontando los retos del presente y construir el futuro de la cultura en Andalucía.