El antiguo Bar Citroën reabre sus puertas en la entrada del Parque María Luisa de Sevilla como Restaurante Café La Raza

Nuevo Restaurante Café Bar La Raza, ubicado en la entrada del Parque María Luisa - GRUPO LA RAZA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Restaurante Café La Raza ha abierto sus puertas en la ubicación del antiguo Bar Citroën, en la entrada del parque de María Luisa, como un espacio que ofrece desde las 09,00 horas de la mañana hasta la madrugada, desayunos, brunch, almuerzos, meriendas, cenas y copas.

Según ha detallado el grupo empresarial en una nota de prensa, el local cuenta con diferentes ambientes, tanto interiores como exteriores, y una carta variada "con influencia de la gastronomía local y clásicos internacionales", múltiples referencias de coctelería, aperitivos y vinos locales, nacionales e internacionales y una cerveza perfecta al nivel "óptimo" de temperatura, debido a la tecnología del depósito de Cruzcampo.

Con una ubicación "única", en el antiguo Pabellón de la Exposición del 29 denominado "La Quinta De Goya", un edificio protegido por estar en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC) como la Plaza de España. Este nuevo local, perteneciente al Grupo Puerto de Cuba La Raza, ha decorado el establecimiento según el estilo colonial, como el del arquitectónico sevillano Anibal González.

Asimismo, cuenta con una terraza exterior de casi 200 metros cuadrados, climatizada tanto en verano como en invierno, mesas en el interior para degustar una carta que incluye tapas andaluzas, tostas, ensaladas, pastas, arroces, sándwiches, carnes y pescados.

Por otro lado, desde las 9,00 hasta las 13,00 horas, el Restaurante prepara brunch y desayunos especiales (andaluz, francés, continental), churros con chocolate, crépes, crepelettes, cafés de especialidad, infusiones, zumos y coctelería de desayunos.

Además, en el mismo edificio, pero bajo la denominación de "La Quinta del Sordo", se ha ubicado en la primera planta un espacio con vistas a la Torre Norte de 120 metros cuadrados ideada para la celebración de eventos y "disfrutar de un ambiente de tardeo y nocturno". Con una "cuidada" iluminación y ambientación musical, a este rincón que ofrece múltiples referencias para copas y coctelería de aperitivo, como spritz, americanos o negronis, y también de tarde y noche, puede accederse tanto desde el interior del local, por escalera y por ascensor, como de manera independiente desde el exterior.

De la mano del socio fundador del Grupo Puerto de Cuba La Raza Pablo Castilla y con Alexis Montero como director del proyecto, Sevilla ha recuperado un establecimiento "icónico" para la ciudad y el grupo hostelero y de ocio ha culminado uno de sus grandes objetivos.

En contexto, La Raza ha estado ligado al Parque María Luisa desde 1932, como "marca referente y con una fuerte conexión emocional", ya que trasciende la vertiente gastronómica y de ocio para aspirar a ser "un centro de encuentro social, empresarial y cultural en nuestra ciudad". El edificio que acoge al Restaurante Café La Raza y a La Quinta del Sordo abrió sus puertas tras la Exposición Iberoamericana de 1929, como homenaje al antiguo pabellón conocido "la Quinta de Goya", ubicado en aquel tiempo entre la Torre Norte de la Plaza de España y el Monumento a la Raza. El mismo, recreaba la célebre Quinta del Sordo, la residencia madrileña en la que Francisco de Goya vivió durante aproximadamente un lustro.