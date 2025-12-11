Antonio Dechent participa en la lectura pública de 'La promesa' con que Diputación de Sevilla homenajea a Manuel Ferrand

Fotografía familiar de la lectura pública e interpretación de 'La promesa', de Manuel Ferrand. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La lectura pública e interpretación de 'La promesa', de Manuel Ferrand, promovida por la Diputación, ha servido de homenaje al periodista y escritor sevillano cuando se cumple el centenario de su nacimiento. Se trata de uno de sus relatos "más hondos" que pertenece a su libro 'Fábula sin remedio'.

El acto ha contado con la colaboración de la Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía. "Un texto profundo y solemne, aunque con su contrapunto de ironía", que ha sido interpretado por el actor sevillano Antonio Dechent y que ha contado con un prólogo instrumental, a cargo del saxofonista Gautama del Campo, y con un desenlace en forma de una salve por soleares, con letra escrita para la ocasión por el poeta José Luis Ortiz Nuevo e interpretada por el cantaor Sebastián Cruz, detalla la Diputación en una nota de prensa.

El evento, al que ha asistido el diputado provincial de Cultura, Casimiro Fernández, se ha celebrado en la Parroquia de Santa Cruz. Al respecto, Manuel Ferrand brilló como escritor, periodista e ilustrador y su legado ha sido reconocido por las nuevas generaciones de periodistas y escritores.

Como periodista, Ferrand inventó un género de crónica donde mezclaba humor, ensayo y ficción, creando personajes y tramas o libros apócrifos con verdaderos, en ABC de Sevilla, Dígame, Novedades o La Codorniz, entre otras publicaciones. Su carrera narrativa, inscrita en la corriente del realismo social y de la narración con temática andaluza, comenzó en 1967 con la novela 'El otro bando', que ganó el Premio Elisenda de Montcada, convocado por la revista Garbo, y el Premio Platero del Ateneo de Sevilla.

En 1968, ganó el Premio Planeta por 'Con la noche a cuestas', y en 1980 ingresó como académico en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, entre otros hitos. Con motivo de la conmemoración de este centenario de su nacimiento, se le han tributado distintos homenajes, como en el encuentro organizado por el Centro Andaluz de las Letras, con la poeta y columnista de Diario de Sevilla Carmen Camacho y el periodista, filólogo y escritor Ignacio Camacho.

La editorial El Paseo se sumó a este centenario publicando algunas de sus obras más representativas: la novela 'Con la noche a cuestas', prologada por Fran G. Matute, y la trilogía formada por los libros 'Calles de Sevilla', 'La naturaleza en Sevilla' y 'Gastronomía sevillana', con presentaciones de Eva Díaz Pérez, Carmen Camacho y Manuel Gregorio González.