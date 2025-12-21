Antonio Muñoz acusa a PP y Vox de "dar la espalda" a las familias de la barriada hispalense de La Barzola

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lamentado el rechazo, en el último Pleno municipal, de la propuesta presentada para poner en marcha un plan de regularización jurídica y administrativa de las viviendas de La Barzola y Nueva Barzola, una "reivindicación histórica de sus vecinos a los que los socialistas quisieron dar voz".

Tal y como ha detallado la formación en una nota, la iniciativa del PSOE fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Vox, "que se escudaron en que se trata de un problema antiguo" y reprochando al PSOE que no lo hubiera resuelto anteriormente, obviando que el actual Gobierno municipal lleva casi tres años al frente del Consistorio "sin ofrecer ninguna solución a cerca de un centenar de familias que viven en viviendas de titularidad municipal sin títulos legales desde hace más de cuatro décadas".

Al hilo, el portavoz socialista ha advertido que deben tranquilizar a los vecinos y "decirles un plazo concreto para regularizar las viviendas" y para que "adquieran el compromiso de que esas viviendas van a seguir siendo de titularidad pública y disipen así ese temor que sobrevuela de que pueda haber una compra por parte de un fondo de inversión, un fondo buitre".

Desde el Grupo Socialista se considera "inaceptable" que el gobierno local dé la espalda a los vecinos de La Barzola, "ignorando una situación que afecta directamente a su seguridad jurídica", a la transmisión hereditaria de sus viviendas, al acceso a ayudas para la rehabilitación y a servicios financieros básicos.

"No se puede iniciar la renovación física de los edificios sin garantizar, al mismo tiempo, la regularización jurídica de quienes llevan toda una vida viviendo en ellos", han señalado los socialistas.

Por su parte, el PSOE ha recriminado además la falta de transparencia del Gobierno municipal, que mantiene oculto un estudio jurídico encargado por el propio Consistorio sobre la situación de las viviendas de la Barzola primitiva. Asimismo, esta opacidad está generando "incertidumbre, malestar e indignación" entre los residentes, que desconocen cuáles son las verdaderas intenciones de la Administración local respecto al futuro de sus hogares.

Tal y como ha informado la formación, la propuesta socialista incluía un calendario claro de actuaciones, la concesión de títulos individuales priorizando a personas mayores y familias vulnerables, la creación de una Mesa Técnica Municipal con participación vecinal y la dotación de una partida presupuestaria específica para asumir los costes de la regularización. Al hilo, han subrayado que "era una propuesta seria, viable y justa, pensada para dar una solución definitiva a un problema que no puede seguir aplazándose".

En contexto, desde el Grupo Municipal Socialista se ha insistido en que la dignidad de los barrios "también se mide por el compromiso de las instituciones con sus vecinos", y se continuará defendiendo, tanto en el Pleno como en la calle, "el derecho de las familias de La Barzola y Nueva Barzola a la plena propiedad de sus viviendas, tal y como ya se ha hecho en otros barrios de Sevilla".