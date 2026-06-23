Antonio Repullo se reúne con miembros del PP de Sevilla para extender la "vía andaluza" de Moreno "a cada municipio"

Reunión del secretario general del PP-A, Antonio Repullo, con miembros del PP de Sevilla. - PP-A

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha mantenido en la tarde de este martes una reunión de trabajo con miembros del equipo del PP de Sevilla "para afinar los esfuerzos en el compromiso de llevar la vía andaluza" del presidente del PP-A, Juanma Moreno, "a todos los rincones de Andalucía a través de los ayuntamientos y diputaciones".

Así se señala en una nota difundida por el PP-A en la que se detalla que el encuentro ha tenido lugar en la sede regional del partido en Sevilla, y en él "se ha vuelto a poner de manifiesto la importancia que tiene para la formación política el municipalismo, garante del trabajo eficaz y riguroso, de cercanía con las personas, para conocer de primera mano sus problemas y necesidades y, en consecuencia, poder plantear soluciones que hagan progresar a Andalucía".

Desde el PP-A recuerdan que, en las últimas semanas, Repullo ya se ha reunido con alcaldes y portavoces del PP en las provincias de Córdoba y Huelva, y este miércoles, 24 de junio, hará lo propio con los de la provincia de Cádiz.

El secretario general de los 'populares' andaluces se ha comprometido a "seguir trabajando en ese ámbito, porque la respuesta a los andaluces empieza justo en los ayuntamientos, en la política de cercanía; en definitiva, en dar la cara", según ha defendido.

"Eso es lo que nos mueve, lo que queremos seguir llevando al Parlamento de Andalucía", ha remachado Antonio Repullo.

RESULTADOS DEL PP EN SEVILLA EL 17M

En las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, el PP-A liderado por Juanma Moreno concitó en la provincia de Sevilla "la confianza de 41.218 personas más que en los anteriores comicios de 2022, hasta el punto de que 408.779 ciudadanos le ofrecieron su voto", según valoran desde la formación.

Para el PP-A, el resultado en la provincia fue "incontestable, y uno de los puntales de esa suma solvente de más de 1,7 millones de apoyos" recibidos por el partido en toda Andalucía en dichas elecciones.

Repullo ha aseverado que "es el momento de seguir trabajando por el progreso, el desarrollo y la estabilidad de los sevillanos y andaluces, o lo que es lo mismo, volcarse en que la 'vía andaluza' llegue a cada municipio de Sevilla y de Andalucía", ha finalizado el secretario general del PP-A.