Antonio Toledo, de Sumar Andalucía, número tres de la lista al Congreso del Frente Amplio en Sevilla

El tercer candidato al Congreso de los Diputados por Frente Amplio en la provincia de Sevilla, Antonio Toledo. - FRENTE AMPLIO

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Andalucía ha reforzado la presencia del Aljarafe en la candidatura del Frente Amplio al Congreso con la incorporación de Antonio Toledo como número tres por Sevilla de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Toledo es miembro de la coordinadora provincial de la organización en Sevilla y será la voz de la comarca en esta campaña electoral, llevando al primer plano los retos de movilidad, vivienda y servicios públicos que afectan a cientos de miles de vecinos y vecinas del área metropolitana.

En contexto, Antonio Toledo es vecino de San Juan de Aznalfarache y recientemente ha sido padre primerizo, ante lo que ha afirmado que "compaginar la paternidad con la actividad política es un gran reto, pero también una responsabilidad, porque debemos dejar a nuestros hijos un mundo mejor del que nos hemos encontrado".

Entre las propuestas del recién incluido en las listas del Frente Amplio, ha planteado las dificultades de transporte para los vecinos del Aljarafe sevillano, lo genera para conciliar la vida familiar y laboral", señala el problema es la vivienda y la construcción de una estación de servicio junto a las viviendas de la barriada de Valparaíso. "Puede parecer que la construcción de una gasolinera no sea una cuestión propia de una campaña electoral como esta, pero desde el Frente Amplio aspiramos a escuchar a cualquiera de nuestros vecinos y a trabajar junto a ellos para dar respuesta a sus preocupaciones. Para mí, esta es la política con mayúsculas, aunque no siempre genere grandes titulares", ha añadido.

"El Aljarafe merece inversiones, servicios públicos fuertes y una movilidad digna para los cientos de miles de personas que viven y trabajan en la comarca", ha concluido el candidato del Frente Amplio.

En contexto, la lista del Frente Amplio en la provincia de Sevilla ha recogido al secretario General del PCE y ex secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, como número uno.