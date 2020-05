Apdha se concentra ante Consejería de Igualdad por "dejar en la calle" a 150 jóvenes extutelados en plena pandemia

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Activistas de la delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y de la Plataforma Somos Migrantes se han concentrado este jueves frente a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, por la decisión de "recortar el número de plazas" de los recursos de protección de menores y "dejar en la calle", durante el estado de alarma, a unos 150 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad en marzo, "sin ofrecer ninguna alternativa ni programas que garanticen la continuidad de sus proyectos vitales", según infoma Apdha en un comunicado.

La concentración la han llevado a cabo unas 15 personas "por responsabilidad social" si bien "muchas más han mostrado su apoyo desde sus casas o trabajo, puesto que queremos cuidar de la población, incluidos estos menores", añade la nota, que destaca que desde las organizaciones sociales tildan la situación como "una barbaridad realizada en plena pandemia, motivando las decisiones por cuestiones presupuestarias" e incluso el propio defensor del Pueblo, aseguran, ha realizado una queja de oficio pidiendo explicaciones a la consejera, Rocío Ruiz.

Desde Apdha se afirma que Ruiz manifestó que "no quedarían desatendidos los menores en ningún momento" y que si bien se había "aumentado la atención a aquellos jóvenes que han cumplido los 18 años, ésa ya no es su responsabilidad". Así, la plataforma Somos Migrantes y Apdha han condenado las motivaciones de claro racismo institucional, cuando en pleno desarrollo de la sesión parlamentaria aduce que esto no es un problema de menores, sino de "inmigración", como si la realidad de miles de vecinos "que conviven con nosotros, aunque sea de otras procedencias, no fueran competencia suya".

"Recordamos a la consejera que los procesos vitales no cambian aunque en un documento indiquen que de un día para otro se pasa a la mayoría de edad. Y este hecho es especialmente claro para las personas en situación de vulnerabilidad, sean del lugar que sean. Si viven aquí, son de aquí", añade el comunicado.

"Condenamos igualmente la actitud de la consejera cuando, siguiendo los dictámenes de la extrema derecha, confronta la necesidad de los andaluces en situación de pandemia a la necesidad de menores y jóvenes, que por ser de origen extranjero, parece dejan de tener interés para la administración pública".

Apdha afirma que es "evidente" que la decisión de "echar a la calle" a los jóvenes que cumplen su mayoría de edad procede del gabinete y que la consejera "sería incapaz de decirles a la cara directamente a estos jóvenes que deben salir de los centros, exponiendo como excusa su origen extranjero". "Es el momento de dar oportunidades y no de agrandar las bolsas de pobreza ni enfrentar a la población con argumentos fáciles y sin fundamento".