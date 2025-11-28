Aplazada la huelga en la limpieza viaria de Dos Hermanas (Sevilla) tras el compromiso del Ayuntamiento a negociar

Archivo - Dos Hermanas estrena nuevo punto limpio - AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS - Archivo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

Comisiones Obreras (CCOO) ha confirmado este viernes el aplazamiento de la huelga indefinida convocada desde el 1 de diciembre por parte de la plantilla de la limpieza viaria de Dos Hermanas (Sevilla).

Según ha informado el sindicato en una nota, la decisión se ha tomado tras el compromiso del Ayuntamiento de la localidad para abrir una mesa de negociación que aborde las peticiones de los trabajadores de "mejoras salariales y laborales". La concesión de este servicio pertenece a la empresa Teyja Ameral.

Entre las reclamaciones han destacado una "mejora" en materia salarial, una mayor dotación de personal para prestar "un mejor servicio a la ciudadanía y para evitar la sobrecarga de trabajo existente en la actualidad", vigilancia de la salud en el trabajo en cuestiones de riesgos músculo esqueléticos y psicosociales, y conciliación de la vida familiar y laboral.

Desde CCOO han indicado que si "no se llega a un consenso", la huelga indefinida se retomará el próximo 17 de diciembre.