Aplazado el encuentro de Copa del Rey de este miércoles entre el Anaitasuna y el Cajasol Sevilla BM Proin

Comunicado oficial del Cajasol Sevilla BN Proin. - CAJASOL SEVILLA BM PROIN / X

SEVILLA/CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cajasol Sevilla BM Proin ha anunciado este miércoles 28 que se aplaza el encuentro de Copa del Rey previsto para esta jornada a las 20,00 horas ante el Anaitasuna a causa del accidente ferroviario registrado en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda, en Castilla-La Mancha.

En declaraciones a Europa Press, el jugador del Cajasol Sevilla BM Proin, Pablo Sánchez, ha concretado que la expedición del conjunto hispalense se encuentra en Córdoba tras haber sido cancelado su tren cuando circulaba por la provincia cordobesa.

"Estábamos recién salidos de Sevilla y antes de llegar a Córdoba el tren se ha parado y nos han comunicado que ha habido un accidente grave por la zona de Toledo", ha afirmado el jugador, al tiempo de asegurar que se encuentran sanos y salvos.

De este modo, el tren Sevilla-Zaragoza con salida prevista a las 9,20 horas ha sido cancelado mientras circulaba en la provincia de Córdoba. El conjunto hispalense se encuentra actualmente ante nuevas noticias para volver a la capital andaluza.

En contexto, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 fallecidos tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego.