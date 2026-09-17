Aprobada la adaptación de la plantilla de Bomberos de Sevilla al Decreto andaluz, insuficiente para la oposición

Imagen de recurso de equipamiento de bomberos - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves, 17 de septiembre, en sesión ordinaria, la aprobación, por unanimidad, de la modificación de la plantilla municipal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento para su adaptación al Decreto de la Junta de Andalucía. Un punto del orden del día que los grupos de la oposición han aprovechado para reclamar mejoras de medios técnicos y humanos para dicho colectivo.

Para el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores, era "urgente" adaptar todo el personal de Bomberos al Decreto autonómico. "Por fin llega el día en el que podrán contar con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) adaptada al siglo XXI". "Creemos que esto va a venir muy bien al trabajo, tanto interno como externo, del Cuerpo de Bomberos", ha añadido.

El concejal de la coalición Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha afirmado que esta cuestión (RPT) responde a una obligación legal, derivada de la nueva regulación andaluza y "porque es necesario adecuar las categorías profesionales, pero queremos dejar claro que esto no puede presentarse como la solución a los problemas de la organización del servicio".

"Vamos a aprobar unas nuevas denominaciones y clasificaciones, pero esto va a servir de poco si dentro de unos meses seguimos teniendo una estructura incompleta", ha abundado al respecto. Para ello, el edil ha esgrimido que la modificación "amortiza puestos vinculados a las unidades de buceo y salvamento en altura, pero no aparecen simultáneamente claramente definidos los puestos de mando que deberían articular estas unidades".

"Necesitamos estabilizar la estructura de mando, recuperar y ordenar las unidades especializadas, impulsar la promoción externa y disponer de procedimientos operativos de intervención adecuados", ha asegurado el concejal de la coalición de izquierdas.

Por su parte, el concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo ha incidido en que esta modificación es "solo un primer paso". "En primer lugar, tenemos que poner todo el esfuerzo en crear un nuevo parque de bomberos, puesto que es un servicio esencial de Sevilla y no pueden seguir trabajando en una situación, a veces, de precariedad". Además, hay que establecer convenios con comunidades de propietarios, con empresas, "para que cuando haya una actuación, tengáis unos protocolos adecuados a esa situación".

Por último, el concejal del PSOE Juan Carlos Cabrera, que adelantaba el sentido del voto de su formación, ha reclamado también mejoras para el servicio, "no solo de infraestructura, equipamientos y materiales, sino también abordar los planos técnicos de actuaciones en edificios aptos y otra serie de mejoras que nos vienen demandando".

"Los Bomberos requieren un mayor esfuerzo aún de este Ayuntamiento, no solo económico sino de gestión y que nos sometamos también un poquito a los requerimientos que hacen estos profesionales", ha concluido Cabrera.

En respuesta, Flores ha remarcado que desde que entró este equipo de gobierno, se retomaron proyectos de reforma de los parques de bomberos que estaban paralizados y que debieron "recalcular" porque estaban ya "obsoletos", al tiempo que ha destacado que se está culminando toda la reforma del Parque de San Bernardo y acometiendo las obras del ubicado en el Polígono Sur, sin olvidar la redacción del proyecto del nuevo parque para Pino Montano y la reforma estructural del de Carretera Amarilla".

LA VIRGEN DEL REFUGIO, PATRONA DE LOS BOMBEROS

Con anterioridad a este punto del orden del día, se ha aprobado la designación y el otorgamiento oficial de María Santísima del Refugio, de la hermandad de San Bernardo, como Patrona del Cuerpo de Bomberos de Sevilla. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE y Vox, y la abstención de Con Podemos-IU.

Tanto Ignacio Flores, como Rodríguez Galisteo y Francisco Páez (PSOE) han destacado los estrechos vínculos del Parque de Bomberos de San Bernardo con la hermandad del Miércoles Santo y esa "bella estampa" que se se produce al regreso de la corporación por el Puente del mismo nombre. "Es la guinda que faltaba para reconocer esos lazos entre la hermandad y quienes se juegan la vida a diario en un servicio público".