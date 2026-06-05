Aprobada la compra por 1,7 millones de equipamiento para la Policía Local de Sevilla y un nuevo camión de bomberos

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes adjudicar más de 1,7 millones de euros en dotación para la Policía Local y casi medio millón para un nuevo vehículo de Bomberos.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la Policía Local, será dotada de nuevo vestuario, incluyendo los diferentes lotes calzado, vestuario de gala, complementos, vestuario de paisano y suministro de uniformidad para la unidad de motoristas por valor de 1.738.021 euros.

En cuanto al cuerpo de Bomberos, se ha aprobado la adjudicación del contrato para la adquisición de un vehículo para el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, concretamente, una bomba urbana ligera, por valor de 490.050 euros.

Asimismo, la Junta ha aprobado otros asuntos como la rehabilitación del Pabellón Real mediante la ampliación de anualidades del contrato mixto de obras para la rehabilitación del Pabellón Real y su "adecuación como espacio expositivo" y centro de estudios de Arquitectura Aníbal González.

El proyecto contempla un plazo de 18 meses para las obras y tres años para el mantenimiento, y un presupuesto total de 6,5 millones de euros, de los cuales cerca de 5,96 millones corresponden a la ejecución de las obras y 546.000 euros al servicio de mantenimiento posterior.

ESTUDIO DE ORDENACIÓN DE PARCELA EN AVENIDA DE MOLINÍ

En este orden, también ha sido aprobado el Estudio de Ordenación de la parcela situada en Avenida de Moliní, número 1, que ahora podrá acoger un nuevo edificio residencial plurifamiliar en la parcela de 2.302 metros cuadrados. Su edificabilidad pasará de 1.381 a 5.300 metros cuadrados, el número de viviendas permitidas aumenta de una a 45 y la altura de la edificación crecerá de tres a siete plantas.

Además, el Estudio de Ordenación contempla la cesión de 1.243 metros cuadrados para Sistemas Generales y Locales, cuya monetización ha sido propuesta, así como la cesión del 10 por ciento del incremento de aprovechamiento urbanístico, equivalente a 378,07 unidades de aprovechamiento, que igualmente se sustituirá en metálico.

De igual forma, se ha aprobado la adjudicación a Herrero, Suárez & Rodríguez, S.L. (CHS+R Arquitectos) del contrato para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de la rehabilitación de la Nave Singer y de la nave anexa de la calle Becas, por un importe de 90.931,50 euros.

Esta adjudicación tiene el objetivo de "recuperar" un conjunto patrimonial de aproximadamente 1.700 metros cuadrados, integrado por la Nave Singer y la nave anexa hasta el entorno del antiguo colegio Cervantes, y transformarlo en un futuro hub de tecnologías audiovisuales, dándole un nuevo uso vinculado a la innovación, los contenidos digitales, la formación, el emprendimiento y la actividad económica.

La actuación se desarrolla en colaboración con la Junta de Andalucía, que ha concedido una subvención de 4 millones de euros para impulsar la recuperación del espacio.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN MATERIA DE DEPENDENCIA

También en el aspecto social, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la aceptación de una transferencia de 879.379 euros de la Junta de Andalucía para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios en materia de dependencia durante 2026, corriendo a cargo su ejecución del personal de plantilla del Departamento de Intervención de los Servicios Sociales.

Estos fondos se destinarán a informar y orientar a ciudadanos sobre trámites de dependencia, fomentar la presentación telemática de solicitudes a través de la Ventanilla Electrónica de la Dependencia, tramitar dichas solicitudes garantizando su trazabilidad, y elaborar las propuestas de Programa Individual de Atención (PIA) pendientes.

En materia de Empleo, se han aprobado los nuevos itinerarios de Éfeso Sevilla, mediante la adjudicación de los contratos de servicio para de formación en "Operaciones básicas de catering" y la contratación de los servicios de formación incluidos en los itinerarios de Chapa y Pintura I y II, necesarios para la obtención del certificado de profesionalidad "Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos", con una inversión de 124.509,00 euros.

El programa prevé la participación de 1.305 personas en 87 itinerarios formativos, con una duración de entre tres y nueve meses, todos ellos vinculados a certificados de profesionalidad oficiales, válidos en toda la Unión Europea.

Al respecto, el programa Éfeso Sevilla cuenta con una inversión de 9,77 millones de euros, financiada en un 85 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus y en un 15 por ciento por el Ayuntamiento de Sevilla.

AYUDAS AL TAXI

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones para el sector del Taxi hasta el año 2029, otorgando un millón de euros con cargo a los actuales presupuestos, para la modernización de la flota e impulso del sector durante este año.

Concretamente, el colectivo de Eurotaxi recibirá 600.000 euros en ayudas, la modernización contará con 20.000 euros, el impulso económico del colectivo 400.000 euros.

Y el programa Escuelas de Familia, que cuenta con una dotación de 57.434,64 euros, ha sido prorrogado para el curso 2026/2027 para que las familias dispongan de un espacio en su propio centro educativo para poder abordar y reflexionar sobre temas que les preocupen respecto a la crianza de los hijos.

Algunos de los temas que se tratan son la comunicación y el diálogo en la familia, la resolución de conflictos, la autoestima, límites y normas, el fracaso escolar, así como los nuevos retos que tienen que afrontar las familias como la desconexión digital, educación emocional o el aprendizaje y comprensión de la etapa socio-educativa por la que están pasando sus hijos, guiados por un psicólogo o pedagogo.