Aprobada la urbanización de la primera fase del Área Logística de Majarabique, entre La Rinconada y Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de un Área Logística de transporte ferroviario - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE CARTAYA - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes, 8 de junio, una resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, con fecha de 28 de mayo de 2026, por la que se acuerda la aprobación del proyecto de urbanización de la primera fase del Área Logística de Majarabique en los términos municipales de Sevilla y La Rinconada (Sevilla), presentado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, promotora de la actuación.

Asimismo, la resolución, consultada por Europa Press, destaca que se han desestimado las alegaciones presentadas, por las razones recogidas en el informe del Servicio de Planeamiento Urbanístico de esta Dirección General, "en base a los informes emitidos por el Área de Planificación y Gestión Patrimonial de la referida Agencia Pública de Puertos de Andalucía".

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana o ante la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación o, en su caso, notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La ejecución completa de todas las obras supondrá la puesta en carga del suelo patrimonial y dotacional previsto, así como la puesta en operación en los niveles óptimos de servicio de las redes del ciclo integral del agua, de la energía y de las telecomunicaciones.

En este sentido, la superficie total del ámbito del Plan Especial coincide con la del Proyecto de Actuación, alcanzando un total de 577.070,06 m2. El Área Logística de Majarabique dispone de una superficie total de 193,20 hectáreas.

Destaca la resolución que, según lo establecido en el artículo 67.6.b) del Reglamento General de la Ley 7/2021, los proyectos de urbanización necesarios para la ejecución de las actuaciones declaradas de interés autonómico en las que, de conformidad con lo previsto en el art. 57.2 de la citada ley, la Junta de Andalucía actúe como Administración actuante, "serán tramitados y aprobados por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo".

De este modo, "dado que la actuación de referencia está declarada de Interés Autonómico por Acuerdo del Consejo de Gobierno y es de carácter público", la tramitación y aprobación del citado proyecto "corresponde a la persona titular de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana".

En cuanto a la tramitación simultánea que se ha llevado a cabo del Plan Especial de Ordenación y del Proyecto de Urbanización, "se considera ajustada a derecho, en coherencia con lo establecido en el artículo 90.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y 202.1 de su reglamento, atendiendo a la clasificación de suelo establecida por el Proyecto de Actuación y a la ordenación pormenorizada de los suelos del Área Logística establecida en el Plan Especial de Ordenación, ya aprobado definitivamente".