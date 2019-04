Aprobado el plan estratégico Sevilla 2030, con 350 aportaciones de sociedad civil y grupos, pese al rechazo de PP y Cs

Publicado 11/04/2019 15:08:36 CET

PP y Cs lo ven "electoralista" y Espadas afea a Cs su "error" y dice a Pérez, con "caducidad", que "lo tiene crudo" si sigue esa línea

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento hispalense ha aprobado en sesión extraordinaria, con los votos a favor del PSOE, Participa Sevilla e IU, y pese al rechazo del PP y Cs, el documento definitivo del Plan Estratégico Sevilla 2030, que cuenta con aportaciones de más de 350 participantes y fija seis objetivos generales como la creación de empleo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad o el combate contra el cambio climático, desarrollados en 26 estrategias concretas.

El plan, tras unos dos años y medio de desarrollo, fue presentado a final de marzo tras contar con el visto bueno de la comisión ejecutiva constituida para la configuración del citado plan, en la que están representantes de varias áreas municipales y de los grupos políticos, de los sindicatos, de empresarios, las universidades, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, la Diputación, el parque tecnológico de la Cartuja o el Puerto de Sevilla.

La sesión plenaria ha comenzado con la petición de Cs de retirada del orden del día de este plan ya que, en su opinión, el documento se ha presentado "con un mero fin electoralista, no es un plan como tal y no tiene consenso porque hay un partido que votará en contra", el PP. Esta petición también ha sido realizada por los populares, aunque tanto PSOE, como Participa e IU han rechazado la propuesta, continuando así su debate al tener mayoría suficiente.

En su intervención, el alcalde, Juan Espadas (PSOE), ha destacado la aprobación del "primer plan estratégico de la ciudad en su historia", valorando la aportación de todos los agentes sociales y económicos y lamentando que sólo Participa e IU hayan respaldado también un trabajo realizado que "no es de ningún grupo, sino de la ciudad". Así, augura que Cs se arrepentirá del "error" de votar en contra y critica que "mientras dice que respeta la labor hecha por las entidades, después asegura que el contenido no vale un duro".

Espadas también ha cargado contra un PP "con fecha de caducidad" y consciente de que en las próximas elecciones "lo tienen crudo y lo saben". "Si el PP, que no para de perder apoyos y militantes, preocupado porque sus votantes apoyen a este alcalde, lo único que tienen que decir es que el PSOE no tiene proyecto, se equivocan. Sigan buscando independientes para sus listas porque en su partido no va a haber nadie que les apoye", sentencia.

PP, EN CONTRA DE UN PLAN "EN LÍNEA CON EL PROGRAMA DE PODEMOS"

El portavoz del PP, Beltrán Pérez, aunque afirma que valora las aportaciones de sociedad civil, señala que es un plan "vacío de estrategia, donde no hay consenso y que nace muerto". "Espadas acaba el mandato como empezó, apoyado por la izquierda radical", añade Pérez, que apunta a Participa Sevilla e IU, grupos que han dicho sentirse reconocidos con las líneas planteadas por el Plan.

"Queda claro que si Podemos dice que coincide con su programa electoral, lo que no vamos es a aprobar un plan en esa línea", insiste, advirtiendo de que el plan "demuestra que en cuatro años no ha existido modelo de ciudad". "No es el plan estratégico que necesita Sevilla", sentencia.

CS: EL DOCUMENTO ESTÁ "VACÍO Y CARENTE DE IDEAS"

De su lado, el portavoz de Cs, Francisco Moraga, afirma que el plan está "vacío y carente de ideas", por mucho que tenga "buenas intenciones", sin concluir dotación presupuestaria. "Son declaraciones buenas y bonitas, pero se ha hecho un uso partidista y si de verdad Espadas quiere que progrese podía haber esperado un par de meses para que la nueva corporación establezca las bases de futuro", agrega.

Así, critica "las formas y no el fondo" del plan, a la par que lamenta que tanto Participa Sevilla como IU "le compren a Espadas humo electoralista", mientras que "después se quejan de la falta de cumplimiento de los acuerdos".

PARTICIPA E IU GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE UN PLAN "VIVO"

Por el contrario, la portavoz de Participa, Susana Serrano, ha reconocido el esfuerzo de los agentes sociales y espera que el documento sea "vivo y abierto". No entiende que haya partidos que "se centran en el cortoplacismo" y advierte de que el gobierno de PSOE durante cuatro años ha hecho "lo contrario" de lo que pone el plan, mencionando la gestión de la vivienda y del arbolado. "Dimos el gobierno a Espadas pero ha hecho lo mismo que si se hubiera quedado Zoido", indica, señalando que los ciudadanos que creen en ese modelo sostenible de ciudad han de tomar nota "porque el PSOE no lo hará".

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, comparte la necesidad de tener una planificación y lamenta que "haya grupos que hagan de toda la labor hecha y del consenso de tantas personas un arma arrojadiza pidiendo, en tono teatral, la retirada del punto", por lo que apuesta por que se debata y se "caigan las caretas" en el Pleno.

Reconoce que el plan arrancaba "bastante cojo", pero pone en valor el avance que ha sufrido, al incorporar conceptos como la desigualdad y apuesta por trabajar en la brecha social desde todos los campos. "IU y Podemos somos la garantía de que este buen documento se ponga en marcha", concluye.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE COMO EJE

El Plan Estratégico Sevilla 2030 fue presentado el día 26 de marzo, después de que su preparación arrancase en octubre de 2016, y ha sido configurado, además, a partir de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para abordar desde Sevilla los retos globales del planeta.

Establece la hoja de ruta de la ciudad en materia de transición energética, desarrollo urbano, lucha contra el cambio climático, nuevos modelos productivos y generación de empleo, entre otros aspectos. El documento gira en torno a seis objetivos generales, que son la creación de empleo y economía, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana, un impulso a los valores cívicos y los derechos ciudadanos y promover la cultura y la diversidad.

Tales objetivos son desarrollados en 26 estrategias concretas, entre las que figuran, por ejemplo, las políticas de empleo, el turismo sostenible en el centro, los planes integrales de barrio, las políticas de vivienda asequible, la movilidad sostenible, la proyección exterior y las relaciones como área metropolitana.