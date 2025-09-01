Arahal (Sevilla) celebrará la 57 edición de su Fiesta y Feria del Verdeo entre el 4 y 7 de septiembre

Arahal celebrará la 57 edición de su Fiesta y Feria del Verdeo entre el 4 y 7 de septiembre. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

ARAHAL (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La localidad sevillana de Arahal (Sevilla) celebrará la 57 edición de su Fiesta y Feria del Verdeo, "declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía", entre los días 4 y 7 de septiembre, una celebración que arranca con la coronación de la nueva Reina de la Aceituna y la entrega de su galardón, la 'Aceituna de Oro', a una personalidad que se haya destacado en la defensa de este producto, "fundamental en el agro de la provincia y que constituye la base de la economía y del empleo del municipio".

La Diputación de Sevilla ha destacado en una nota el preludio de los arahalenses a estas fiestas, la promoción en la capital hispalense en el entorno de la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, ofreciendo a viandantes y turistas información sobre las excelencias de las mismas así como de la Indicación Geográfica Protegida de sus aceitunas y obsequiándoles con una muestra de las aceitunas manzanilla y gordal y con degustaciones de las diferentes variedades.

En el stand divulgativo de Arahal han estado este lunes la Reina del Verdeo 2024, Isabel García Sánchez, acompañada de sus Damas de Honor y Corte, en el que es uno de sus últimos actos públicos antes de que expiren sus títulos, acompañadas por el alcalde arahalense, Francisco Brenes, y el primer teniente de Alcaldía y delegado de Festejos y Turismo, Alberto Sanromán.

Por su parte, el alcalde de Arahal, Francisco Brenes, ha detallado que la feria es "la única dedicada a la campaña del Verdeo y también de las pocas en la que puede entrar en cualquier caseta, porque todas son de libre acceso e invitan a disfrutar de la compañía y del carácter hospitalario de la gente de Arahal, de la música y de la buena gastronomía".

La Diputación ha enmarcado que la Fiesta del Verdeo "sirve de pórtico simbólico al inicio de la recogida de la aceituna de mesa, de la que Arahal es primer productor mundial y en la que se basa la economía local, con más de 6.700 hectáreas de olivar de aceituna de mesa, cuya producción suele superar las 60.000 toneladas al año".

Tras la jornada previa del encendido del alumbrado en el Recinto Ferial, la Fiesta del Verdeo 2025 arrancará con el Pregón, junto a la Coronación de la Reina de las Fiestas y la entrega de la 'Aceituna de Oro'.