Archivada la denuncia de Francisco Serrano contra sus "socios" por operaciones en el grupo empresarial

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla ha ordenado el sobreseimiento provisional de una querella promovida por el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del Grupo parlamentario de dicha formación Francisco Serrano, contra los otros dos encartados en la causa seguida en su contra por el Juzgado de Instrucción número 16 por posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros cosechado por una empresa que gestionaba junto a tales personas, según un auto emitido el pasado 7 de diciembre y publicado por Diario de Sevilla.

En el auto se detalla que la querella se dirigía contra Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, socio el primero de ellos junto a Serrano de la empresa Bio Wood Niebla, beneficiaria del préstamo estatal reintegrable investigado; y el segundo "socio encubierto" de la entidad, toda vez que los tres están investigados por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla a cuenta del destino de los fondos públicos cosechados.

Mientras según la Fiscalía tras cosechar Bio Wood Niebla un préstamo estatal de 2,48 millones el dinero habría sido transferido a una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado en préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios ajenos a su finalidad; Pelegrín y López Ballesteros han achacado en sede judicial a Serrano la gestión de dicho préstamo y todo el asunto financiero.

LA "FARRAGOSA DENUNCIA INICIAL"

En ese sentido, el Juzgado de Instrucción número uno indica en su auto de diciembre, recogido por Europa Press, que tras la "farragosa denuncia inicial" de Serrano contra Pelegrín y López Ballesteros y la "prolija documental y aclaraciones posteriores", lo cierto es que "no aparece justificada la perpetración del delito" atribuido por Serrano a los otros dos investigados junto a él por el Juzgado de Instrucción número 16, sin atisbar "indicio" de delito alguno en los hechos achacados por Serrano a quienes fuesen sus socios.

Así, no detecta apropiación indebida en una transferencia de 6.000 euros desde la cuenta de la sociedad limitada Francisco Serrano Castro a la empresa Proyectos e Inversiones Serralba, propiedad de López Ballesteros, al no ver "indicios suficientes" de que la operación no contase con su autorización o se acometiera "a sus espaldas".

SIN "VERIFICAR"

Además, y entre otros aspectos, el juzgado considera que "no se ha podido verificar" que Serrano desconociera la póliza de crédito por importe de 50.000 euros promovida por su sociedad XYZ, destinando según Serrano el dinero a gastos particulares de los querellados. El juzgado rememora que incluso la sociedad Bio Wood Niebla fue avalista de dicho crédito y avisa de que la acusación no aclara "a qué gastos personales" fue destinado dicho dinero.

Respecto al supuesto desvío de 95.000 euros del despacho de abogados de Serrano a otras empresas del grupo, el juzgado insiste en que pesa toda una "confusión de empresas y el control que Serrano tenía de todas ellas". "Aunque trate de presentarse como una víctima de maquinaciones urdidas en su contra", el juzgado no encuentra indicios de que "desconociera" las operaciones incluidas en su denuncia.