Archivada una querella de la alcaldesa de Marchena contra el coordinador local de Vox por el conflicto de la Policía

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Marchena (Sevilla) ha ordenado el sobreseimiento provisional de las actuaciones derivadas de una querella por un presunto delito continuado de injurias y calumnias promovida por la alcaldesa de la citada localidad, María del Mar Romero (PSOE), contra el coordinador local de Vox, José Carlos Delgado, a cuenta del conflicto de la Policía Local marchenera, 23 de cuyos 31 agentes en activo se dieron de baja por incapacidad permanente en plena liza con la alcaldesa.

En un auto emitido el pasado 30 de diciembre y recogido por Europa Press, el juzgado determina en cuanto a las publicaciones del citado dirigente de Vox, que "el denunciado se hace eco de las opiniones vertidas por una de las partes en el conflicto, sin llegar a utilizar expresiones injuriosas al respecto".

En cuanto a las críticas de supuesta "irregularidad" en la contratación de seguridad privada por parte del Ayuntamiento para apoyar a los agentes de la Policía Local no dados de baja y así garantizar los turnos del servicio de seguridad ciudadana, una medida sometida a una intensa controversia política y avisos respecto a supuestas descalificaciones y calumnias vertidas contra los vigilantes contratados por el Consistorio; el juzgado indica que "el titular de prensa no debe ser objeto de análisis al no proceder de palabras directas del propio investigado, siendo además que la lectura del cuerpo de la noticia explica la realidad objetiva de dicha contratación, cuyas críticas se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión e información".

"Las manifestaciones realizadas no se dirigen a la querellante de forma personal, o mejor, a su esfera personal, sino por el contrario a actuaciones concretas realizadas en el ejercicio de sus funciones como alcaldesa, cuya relevancia e interés para todos los habitantes del municipio, y en general de la sociedad, no puede ser discutido", agrega el juzgado ordenando el sobreseimiento provisional de las actuaciones.