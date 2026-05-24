Archivo Histórico Provincial de Sevilla impulsa una nueva colección para reforzar la difusión del patrimonio documental

Archivo Histórico Provincial - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS) ha impulsado la colección editorial 'Archivo Abierto', una nueva iniciativa destinada a reforzar la difusión del patrimonio documental andaluz y favorecer la transferencia de conocimiento entre archivos, universidades, investigadores y ciudadanía.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la colección nace en el marco del convenio de colaboración recientemente suscrito entre la Consejería de Cultura y Deporte, la Universidad Pablo de Olavide y la Editorial Enredars.

'Archivo Abierto' combinará publicaciones científicas, monografías, catálogos de exposiciones y obras de divulgación histórica al estar dotada de una doble vocación orientada "tanto al ámbito académico, como al público general interesado en nuestra historia".

De este modo, la serie de monografías abordará la investigación de los fondos documentales custodiados en el Archivo, así como algunos de los temas científicos tratados en el marco de las actividades de difusión cultural organizadas conjuntamente por el Archivo y la Universidad Pablo de Olavide.

El primer volumen en ver la luz va a ser 'Tardes de Historia en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla (2022-2023)', coordinado por Braulio Vázquez Campos, director del Archivo, una obra que recoge diversas conferencias impartidas por jóvenes investigadores en este centro y durante las cuales dieron a conocer sus líneas de trabajo.

El segundo volumen, ya listo para ir a imprenta, es 'Román de Espinosa. Un escribano del Renacimiento', de Jesús Barbero Rodríguez, que aborda la figura de este secretario sevillano a través de la documentación notarial conservada en el Archivo.

Junto a estos títulos, actualmente se encuentran en fase de preparación dos nuevos volúmenes cuya aparición está prevista para este mismo año: el catálogo de la exposición 'Cigarreras sevillanas: Mujeres, trabajadoras, luchadoras', correspondiente a la muestra celebrada en 2022 en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, con textos de las comisarias Susana Cano García y Eva Vázquez Roldán, y el catálogo de la exposición 'Entre rezos y procesiones. Testimonios documentales y artísticos de la religiosidad popular sevillana(2024-2025)', con textos del comisario Federico García de la Concha.

Asimismo, se encuentra en preparación el volumen sobre el reflejo de la vida cotidiana en los protocolos notariales de Sevilla, que reunirá colaboraciones de investigadores habituales del centro, especializados en historia social, cultural y de la vida cotidiana a través de la documentación notarial.

Para la consejera en funciones de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, esta iniciativa va a permitir "ahondar en la difusión y puesta en valor de unos fondos documentales de enorme relevancia para conocer la historia de Sevilla y de su Reino, así como de Andalucía entre los siglos XV al XX".