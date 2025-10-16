Arranca el Festival Flamenco 'Duende' en Sevilla, con figuras del cante jondo como María Terremoto o José Mercé

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha informado este jueves del arranque del Festival Flamenco 'Duende', que, promovido por la institución provincial, reunirá a importantes figuras del cante jondo en quince municipios de la provincia hasta el 28 de noviembre. En su primer fin de semana congregará a tres de las voces del panorama actual, como María Terremoto, José Mercé e Israel Fernández.

Según una nota emitida por la institución provincial, la agenda comienza este jueves en Utrera con María Terremoto y su espectáculo Manifiesto, en el Teatro Enrique de la Cuadra. Hija y nieta de leyendas del cante, la jerezana se ha consolidado como una de las artistas más poderosas de su generación. Cabe destacar que Terremoto se alcó con el Giraldillo Revelación de la Bienal de Sevilla en 2016.

La programación continúa el viernes 17 de octubre, con José Mercé en la Casa de la Cultura de Bollullos de la Mitación. Con más de medio siglo de carrera, el jerezano ha llevado el cante a diversos escenarios internacionales y ha acercado este arte universal a nuevos públicos.

El primer fin de semana culminará el sábado 18 de octubre en la Casa de la Cultura de Marinaleda, con Israel Fernández. Su recital de cante combina el respeto por la tradición con una sensibilidad contemporánea y poética. Nominado al Latin Grammy en dos ediciones por sus discos Amor y Pura Sangre, y reconocido con el Premio Odeón al Mejor Álbum de Flamenco, Fernández representa a una nueva generación del cante.

"Comenzamos esta primera edición con mucha ilusión y con la satisfacción de ver cómo los teatros de la provincia se llenan para disfrutar del flamenco", ha señalado el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, que ha apostillado que 'Duende' nace con el propósito de que ningún municipio se quede sin acceso a la cultura.

Tras este arranque, el festival continuará en las próximas semanas con un recorrido por distintos municipios sevillanos, en el que actuarán nombres como Farruquito, Rafael de Utrera, José Valencia, Manuel Liñán, Argentina y Miguel Poveda, entre otros.

En total, quince escenarios de la provincia acogerán espectáculos entre el 16 de octubre y el 28 de noviembre. Las entradas están disponibles tanto online como en venta física a un precio de 10 euros.