Arranca este jueves la Jornada de puertas abiertas en las Atarazanas de Sevilla para visitar los espacios rehabilitados

Interior de las Reales Atarazanas tras la restauración. A 2 de octubre de 2025. - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Reales Atarazanas de Sevilla abren este jueves, 23 de octubre, temporalmente al público hasta el 2 de noviembre con pases de de 9,00 a 18,00 horas tras las obras de rehabilitación del monumento. El acceso es libre y gratuito y el recorrido acoge los espacios restaurados y los elementos históricos conservados de este patrimonio sevillano.

Asimismo, cabe enmarcar que a las 9,00 horas la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, será la encargada de inaugurar dichas jornadas.

De esta forma, los visitantes dispondrán de un itinerario especialmente diseñado para recorrer los principales espacios rehabilitados y "comprender el valor histórico y arquitectónico del monumento". Además, habrá un itinerario delimitado para preservar el edificio y garantizar la seguridad de los visitantes.

El proyecto, dirigido por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, ha restaurado elementos originales como el muro de barbacana, las cerchas de madera medievales y los elementos de fundición, además de adecuar 8.625 metros cuadrados para su uso cultural.

Asimismo, la intervención ha recuperado el monumento manteniendo sus valores patrimoniales y "creando un espacio polivalente que acogerá visitas culturales, exposiciones y actividades didácticas que contribuirán a revitalizar el eje cultural que une el centro histórico con el río Guadalquivir".

Fundación 'la Caixa', actual concesionaria del espacio, y la Junta de Andalucía, titular del inmueble desde 1993, han sido los principales impulsores de la rehabilitación, mientras que la Fundación Cajasol asumirá posteriormente la programación cultural y museística, centrada en la relación histórica de Sevilla con el Guadalquivir y América.