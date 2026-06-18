Arranca este martes en Sevilla la Campaña de Calor con 125 plazas para personas sin hogar

Plazas para personas sin hogar en época de altas temperaturas en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este miércoles, 18 de junio, la puesta en marcha el próximo martes 23 de junio de la Campaña de Calor, el dispositivo especial de verano destinado a atender a las personas en situación de exclusión social y sin hogar durante la época de más altas temperaturas.

Según ha referido el Consistorio en una nota de prensa, el operativo, que se prolongará hasta mediados de septiembre en función de la climatología, ofrece este año un total de 125 plazas, ampliables a 145 en los períodos de alerta por calor.

El operativo contempla además una activación especial en situaciones de alerta meteorológica por olas de calor, coordinada a través del CECOP. Durante todo el periodo permanece habilitada la línea telefónica gratuita 900 922 250, atendida por un equipo de profesionales que gestionan el acceso a las plazas y a los distintos recursos sociales.

Así, el Centro de Acogida Municipal (CAM), en la calle Perafán de Ribera, ofrece 40 plazas del 23 de junio al 5 de septiembre. A ellas se suman las 25 plazas gestionadas por la Fundación Atenea en su Centro de Encuentro y Acogida, las 25 de Solidarios para el Desarrollo, las 15 de Sidifni Camina y las 20 del CEA Antaris, además de la optimización de plazas en los Centros de Alta Tolerancia y la gestión de plazas de hostales para situaciones excepcionales.

En este sentido, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha subrayado que "no queremos que nadie permanezca a la intemperie cuando el calor pone en riesgo la salud".