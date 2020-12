Arranca el proyecto Ulysseus con un encuentro de los seis rectores de las universidades impulsoras, entre ellas la US

SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Ulysseus inicia su andadura el jueves con una reunión de lanzamiento en la que participarán los seis rectores de las universidades participantes en esta alianza enmarcada en el programa Erasmus Plus: Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla --coordinadora del proyecto--; Federico Delfino, rector de la Universidad de Génova (Italia); Jeanick Brisswalter, presidente de la Université Cote d'Azur (Francia); Stanislav Kmet, rector de la Technical University of Ko*ice (Eslovaquia); Andreas Altmann, rector de MCI | The Entrepreneurial School (Austria); y Teemu Kokko, presidente de la Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia).

El encuentro, que tendrá lugar en línea dadas las recomendaciones sanitarias, servirá de punto de partida para la planificación de un proyecto que abarca más de 180.000 estudiantes, académicos y personal, y que ha recibido una financiación de cinco millones de euros de la Comisión Europea, explica la US en un comunicado.

Con esta iniciativa, sus impulsores pretenden generar una alianza a largo plazo, con una estructura y una estrategia unificadas de educación e investigación, vinculada a las prioridades de las ciudades y regiones de las universidades que integran el proyecto.

Tras la reunión de rectores, la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, trazará las líneas generales del proyecto con la presentación del informe ejecutivo de Ulysseus, que tendrá lugar a las 10,30 horas y podrá seguirse en directo a través de TvUS (en inglés). A continuación, las distintas personas responsables de los planes de trabajo plantearán sus ámbitos de trabajo y los borradores de planes de acción.

La diversidad es la fuerza central de Ulysseus para crear con precisión una alianza dinámica y versátil. En este sentido, los seis socios de la alianza persiguen contribuir a su competitividad, potenciar su carácter innovador y mejorar la empleabilidad de los ciudadanos de sus respectivas áreas de influencia, así como promover entre sus estudiantes y empleados un ejercicio activo de la ciudadanía, la inclusión social, la cohesión y el desarrollo personal.

Para ello, el proyecto cuenta con el apoyo de más de 95 asociados, entre los que se encuentran ayuntamientos, gobiernos regionales, empresas, 'think tanks' y diversas ONG. Las actividades de Ulysseus se desarrollarán en un campus digital y territorial que incluirá centros de investigación, incubadores de empresas, 'living labs' y clases abiertas y una plataforma digital para la interacción de toda la comunidad.

UNIVERSIDAD EUROPEA

Ulysseus es una universidad europea, una de las 41 alianzas transnacionales impulsadas por la Comisión Europea destinadas a ser las universidades del futuro a través de la promoción de la identidad y de los valores europeos y de la revolución en la calidad y la competitividad de la educación superior en Europa.

Para ello, la Comisión ha puesto en marcha diferentes modelos de cooperación entre universidades europeas con dos convocatorias enmarcadas dentro del programa Erasmus+. Tras la presentación del proyecto en febrero de este año y su posterior aprobación en julio, Ulysseus se enfrenta a un ambicioso viaje de diez años con el mismo entusiasmo y determinación que el héroe de la Odisea.

Durante los primeros tres años que abarca la financiación comunitaria, la iniciativa centrará sus esfuerzos en diseñar y cocrear las estructuras conjuntas, la gobernanza y la gestión, así como los programas piloto de actividades. Para 2030, Ulysseus deberá estar ya consolidada como una universidad europea de excelencia, internacionalmente atractiva, abierta, centrada en las personas y emprendedora.

Esta alianza, concebida como un ecosistema de innovación que ofrece soluciones para superar desafíos locales y regionales desde sus seis polos de innovación, es la característica única y distintiva de Ulysseus.