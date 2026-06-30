Arranca en Sevilla la convocatoria de los VIII Premios Universidad, Mujer y Empresa de la Universidad Pablo de Olavide

Archivo - Foto de familia final durante VII edición de los 'Premios universidad, mujer y empresa: Roma 2025'. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla pondrá en marcha a partir de este miércoles, 1 de julio, los Premios Universidad, Mujer y Empresa con el objetivo de "dar visibilidas a las mujeres con trayectorias que dejan huella".

Según ha reseñado la UPO en una nota de prensa, convocados en colaboración con la Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol, los premios se articulan en cinco categorías que abarcan distintos ámbitos profesionales, empresariales y creativos.

El premio Mujer STEM distingue a quienes hacen avanzar la ciencia, la tecnología y la investigación, mientras que el galardón Mujer en Alta Dirección Empresarial reconoce a quienes dirigen organizaciones o han fundado sus propias empresas desde un compromiso firme con la igualdad. Por su parte, el premio Mujer Emprendedora premia a quienes han convertido una idea en un proyecto empresarial propio.

Asimismo, el premio Mujer Arte y Cultura destaca a creadoras con una trayectoria sobresaliente en disciplinas como la música, la arquitectura, el teatro, la danza, la fotografía, la escultura o la literatura, mientras que el premio Mujer Deporte pone en valor a quienes impulsan el desarrollo, la promoción y la profesionalización de la práctica deportiva.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto del 1 al 24 de julio de 2026. Podrán proponer candidatas tanto personas particulares como empresas, entidades o instituciones.