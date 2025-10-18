Arranca el XXIV ciclo patrimonial 'Paseando por Alcalá de Guadaíra' con una visita al antiguo Hospital de Juan de Dios

Visita al edificio consistorial dentro de la XXIV edición del ciclo de divulgación patrimonial 'Paseando por Alcalá'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

La XXIV edición del ciclo de divulgación patrimonial 'Paseando por Alcalá', organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a través del Área de Cultura, Patrimonio y Museos, ha comenzado este sábado con una visita al edificio consistorial, antigua sede del Hospital de la Orden de San Juan de Dios.

El programa contempla un total de cuatro rutas guiadas, gratuitas y sin necesidad de inscripción previa, que se celebrarán los sábados por la mañana entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, según ha detallado la administración local en una nota. Esta edición incluirá itinerarios dedicados a La Alcalá de 1925, la arquitectura regionalista de Juan Talavera, y un recorrido en torno a la figura de Joaquín el de la Paula, destacado cantaor flamenco local.

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha explicado que este ciclo "permite año tras año descubrir lugares de la ciudad peculiares o desconocidos para muchos". Igualmente, ha resaltado "el enorme éxito de público en respuesta al interés que despiertan las rutas guiadas, la buena organización, y el conocimiento y calidad que aportan los expertos colaboradores que, como cicerones, actúan de guías".

De hecho esta primera cita, 'San Ildefonso, de hospital a consistorio' se ha desarrollado de la mano del licenciado historiador, profesor, y miembro de la Asociación Cultural Padre Flores, Antonio García Mora. El paseo ha contado con las explicaciones de la evolución histórica del concepto de 'consistorio' o 'ayuntamiento', recorriendo a su vez otras antiguas sedes del gobierno de la ciudad, en la Plaza del Cabildo y en la Plaza del Derribo, hasta la actual, en la Plaza del Duque.

HISTORIA DEL ACTUAL CONSISTORIO

El proceso constructivo del edificio consistorial se remonta a 1649, cuando el caballero alcalareño Pedro Afán de Ribera, en su legación testamentaria, donó a la villa un hospital para pobres con enfermedades curables, con capacidad para doce camas.

En 1672, se cedió el edificio a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para fundar en él una comunidad religiosa. En abril de 1766 concluyó la obra del convento de San Juan de Dios y Hospital de San Ildefonso de la villa de Alcalá de Guadaíra, según el diseño de Juan Núñez, suponiendo la construcción de un nuevo edificio y la desaparición del anterior, pues la obra es "sacada de cimientos".

Las pinturas murales descubiertas en el patio del actual edificio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, antiguo Hospital de la Orden de San Juan de Dios, datan de la segunda mitad del siglo XVIII y presentan una traza barroca. Los motivos decorativos se concentran en las enjutas de los arcos que rodean el patio central y en las pilastras que estructuran la planta superior.

Tras la última intervención de rehabilitación realizada en 2020, el patio ha recuperado su nobleza originales, permitiendo a los visitantes tomar conciencia del valor histórico y patrimonial del inmueble, así como de su evolución a lo largo del tiempo.

LAS SIGUIENTES CITAS DEL CICLO

La segunda cita del ciclo de divulgación patrimonial Paseando por Alcalá se celebrará el próximo 25 de octubre bajo el título 'Alcalá: 1925, de pueblo a ciudad'. El recorrido, guiado por Javier Jiménez Rodríguez, partirá a las 11,30 horas desde la Plaza del Perejil y no requiere inscripción previa.

El 8 de noviembre será el turno de una ruta conmemorativa por el 150 aniversario del nacimiento del cantaor flamenco Joaquín el de la Paula. Esta visita, también sin inscripción, comenzará a las 11,30 horas en la misma plaza y estará dirigida por Saray Benítez Parrilla.

El ciclo concluirá el 15 de noviembre con una ruta centrada en la arquitectura del reconocido arquitecto Juan Talavera Heredia. Guiada por Juan Hurtado Lissen, la visita arrancará a las 11,30 horas desde el aparcamiento de San Francisco y contará con servicio de autobús para los participantes.