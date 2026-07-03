Arrancan en Alcalá (Sevilla) los talleres de la Universidad Popular de verano con casi 200 participantes

Acto de presentación de los talleres de verano de la Universidad Popular de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi 200 personas entre menores y adultos han comenzado estos días los talleres de verano de la Universidad Popular de Alcalá (Sevilla), una iniciativa que se desarrollará durante los meses de verano con actividades deportivas, de música, pintura o manualidades.

Según ha detallado en un comunicado remitido por el Ayuntamiento el delegado de Educación del Ayuntamiento, Pablo Chain, "la alta calidad y profesionalidad de las clases y el profesorado hacen que los talleres sean muy demandados".

Los niños de entre 4 a 12 años podrán optar durante los meses de julio y agosto a actividades como talleres de dibujo y pintura, sevillanas y flamenco, teatro, manualidades, danza, ritmo y movimiento, música y percusión, e inglés, además de psicomotricidad, educación postural y relajación.

Además, podrán optar por la creatividad plástica, la ilustración de textos, el servicio de biblioteca y las charlas con fuerzas de seguridad y entidades sociales, junto a excursiones por la ciudad, como el Museo, La Harinera del Guadaíra o el Parque de Oromana.

En una visita a los participantes, Chain ha valorado que "en los últimos años siguen creciendo los cursos relacionados con la preparación hacia la formación reglada, la salud, los idiomas, o la tecnología cubriendo un gran abanico de posibilidades hacia las expectativas de la población".

Los adultos participan en los cursos de manualidades y artes plásticas, pilates, body flow, y estimulación y refuerzo de la memoria. Paralelamente, el plazo para los talleres oficiales del curso 2026-2027 siguen abiertos mientras existan plazas.