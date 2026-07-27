Arrancan las obras de renovación de la infraestructura hidráulica en la Plaza del Duque: Cortes al tráfico y desvíos

Obras de abastecimiento de la red en la Plaza del Duque de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, ha arrancado este lunes las obras de sustitución de la red de abastecimiento en la Plaza del Duque de la Victoria por necesidades de conservación de la infraestructura hidráulica, una actuación que contempla cortes de tráfico en la zona y un plazo de ejecución previsto de seis semanas.

De hecho, la intervención contempla la renovación de aproximadamente 100 metros de tubería de 200 milímetros de diámetro, sustituyendo la actual conducción de fundición por una nueva red de fundición dúctil, un material que ofrece mayores garantías de durabilidad y eficiencia, explica en una nota de prensa.

Asimismo, los trabajos incluyen la instalación de tres acometidas y una toma de agua potable, así como los elementos necesarios para la correcta explotación y mantenimiento de la red.

Dentro de las obras previstas se realizará la demolición y posterior reposición del pavimento afectado, restituyéndolo a su estado original una vez finalizados los trabajos.

Al hilo, durante el desarrollo de la actuación se producirán afecciones parciales al tráfico rodado y peatonal en el entorno de la Plaza del Duque de la Victoria.

Así, desde este lunes 27 y hasta el 30 de agosto, se cortará totalmente al tráfico rodado la Plaza del Duque en el lado oeste (cercano al gran centro comercial) estableciendo un recorrido alternativo para acceder a la Plaza por Teniente Borges y salida por Alfonso XII y/o Campana