La delegada municipal de Cultura, en el centro, tras la inauguración oficial de OFFF Sevilla - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo y Cultura en el Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha inaugurado en la Real Fábrica de Artillería una nueva edición de OFFF Sevilla, el festival internacional de creatividad, diseño y cultura digital que, con el respaldo institucional del Consistorio hispalense, reúne a artistas, creadores y estudios de referencia internacional que han trabajado para Netflix, Apple, Nike, Gucci, la Fórmula 1 o David Guetta.

Durante la inauguración, Moreno ha destacado que OFFF Sevilla "contribuye a posicionar la ciudad en el circuito internacional de la creatividad y las industrias culturales, favoreciendo la generación de oportunidades profesionales y conectando el talento sevillano y andaluz con grandes referentes mundiales del diseño y la creación digital", tal como destaca el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, la edil de Turismo y Cultura ha señalado que el equipo de gobierno pretende que Sevilla sea una ciudad "en la que el patrimonio histórico dialogue con la innovación y las nuevas formas de expresión artística".

"Estamos consolidando la Real Fábrica de Artillería como un gran centro de creación contemporánea, innovación y encuentro cultural, con una clara vocación internacional", ha añadido la concejala de Cultura al respecto.

La programación, que se prolongará hasta el sábado 28 de noviembre, contará con profesionales y estudios de reconocido prestigio como David Wilson, Marshmallow Laser Feast, BUCK, Monotype, ECHOLAB o Studio Dumbar.

Además, a través de la iniciativa 'OFFF en abierto', el recinto ofrecerá actuaciones musicales, exposiciones, talleres participativos y un mercado creativo de acceso gratuito.