El artista puertorriqueño Mora llega a Sevilla este domingo en el marco del Icónica

Mora - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista puertorriqueño Mora llegará este domingo, 12 de julio, al escenario de la Plaza de España en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Así, Gabriel Armando Mora Quintero, conocido artísticamente como Mora, representará temas como Primer día de clases, Microdosis o Paraíso.

El concierto de Sevilla ofrecerá un recorrido por los temas que han convertido a Mora en uno de los "nombres imprescindibles del nuevo sonido latino".