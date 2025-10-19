El artista sevillano Mori Márquez lanza dos temas y afirma que "siempre estamos a una canción de cambiar nuestra vida"

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El artista urbano Mori Márquez, oriundo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha compartido que, tras el lanzamiento de sus dos últimas canciones, 'Rápidos y Veloz' y 'Pegao', en colaboración con su compositor musical, José Manuel 'Willes', su mirada hacia el futuro sigue centrada en disfrutar de la música. "Creo que siempre estamos a una canción de cambiar nuestra vida y poder dedicarnos por completo a esta pasión", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Márquez ha destacado el poder sanador de la música: "Nos alivia, y por eso vivimos disfrutando del proceso, en familia, con constancia y perseverancia. Entendemos que ahí reside el verdadero éxito". En este sentido, ha añadido que "lo demás, solo Dios sabe lo que tiene escrito para nosotros".

Sobre 'Rápidos y Veloz', el artista ha explicado que nació de una improvisación de 'freestyle', en busca de un sonido diferente a lo que había hecho anteriormente. La letra narra la historia de un niño que crece en un entorno límite, marcado desde pequeño por las influencias del barrio y el mundo de la venta de drogas. Por su parte, la canción 'Pegao', enmarcada dentro del género del reguetón, nació "una tarde en el estudio, llena de risas y buena energía". "El beat nos inspiró muchísimo, y de esa diversión surgió este tema", ha explicado el artista.

Tanto 'Pegao' como 'Rápidos y Veloz' se suman a otros temas ya publicados por Mori Márquez, como 'Chance', una canción que aborda el abandono por parte de la figura paterna y el crecimiento de un niño que, al convertirse en padre, aprende a disfrutar de su hijo y a no repetir la historia de su propio progenitor. En el videoclip participa el hijo del propio artista, a quien define como "mi luz y mi vida".

Otra de sus piezas musicales es 'Nebulosa' que refleja las dificultades en una relación en la que "uno ya no sabe qué hacer para contentar a su pareja", así como 'Bandolero', inspirada por una canción de JC Reyes, y con referencias de Tego Calderón y Don Omar para componer el estribillo.

Entre sus composiciones se encuentran también 'Madre', una emotiva dedicatoria a su progenitora y a "todas las madres guerreras que luchan a diario por sus hijos"; 'Ronaldo', una canción de amor juvenil; y otros títulos como 'Clip Clap', 'Qué guapa ere' y 'Mujé', esta última centrada en el amor en pareja, con referencias personales.