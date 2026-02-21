La artista sevilllana Tamara lanza 'Este amor no me interesa' e inicia gira andaluza

La cantante sevillana Tamara. - ARRIBA LOS CORAZONES

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante sevillana Tamara Macarena Valcárcel, conocida simplemente como Tamara, ha lanzado su nuevo sencillo, 'Este amor no me interesa', un tema que formará parte de su próxima gira, con la que recorrerá distintos enclaves andaluces como Huelva, Jaén y Sevilla. Además, la artista ha adelantado que se encuentra trabajando en una nueva canción, de la que solo ha revelado que será un bolero, y ha confesado su pasión por la interpretación, asegurando que le gustaría realizar algún cameo en una película o serie.

En una entrevista concedida a Europa Press, la cantante ha explicado que el tema habla de "saber soltar, saber decir hasta aquí en algún momento de tu vida para empezar de cero y escribir un nuevo capítulo, pero para bien; cuando reflexionas y reconoces que algo no te va bien, no te suma y no funciona". Asimismo, ha señalado que la canción, incluida en su nuevo álbum, aborda distintos tipos de rupturas, no solo las sentimentales, sino también las de amistad o familiares, ya que, según ha indicado, "estas situaciones pueden darse en cualquier ámbito donde exista una conexión emocional con otra persona".

Este nuevo tema se enmarca en el disco con el que la artista conmemora sus 25 años en la industria musical, un proyecto que define como especialmente significativo. "No he hecho el típico aniversario en el que rescatas tus grandes éxitos, los remasterizas o los vuelves a grabar. He creado un disco completamente nuevo, con canciones que nunca había grabado e incluso algunas que nunca había interpretado", ha explicado, toda vez que ha desvelado que el álbum tiene como hilo conductor la idea de "saber soltar y superar".

En este sentido, la cantante sevillana ha aclarado que el tema no es autobiográfico, ya que fue compuesto por Pablo Pinilla. No obstante, reconoce que desde la primera vez que lo escuchó se "enamoró" de la canción y se sintió completamente "envuelta" por ella. Asimismo, ha subrayado que actualmente los artistas buscan "letras que cuenten y digan algo, que inviten al público a reflexionar".

La artista ha anunciado también el inicio de su nueva gira, titulada 'Momentos', en la que interpretará varias canciones de este último álbum. El recorrido incluirá paradas el 14 de marzo en Martos (Jaén), el 25 de abril en Écija (Sevilla), el 16 de mayo en Huelva y el 12 de junio en el Cartuja Center de Sevilla.

Respecto al trabajo realizado junto a Pablo Pinilla y César G. Ross, Tamara ha explicado que el objetivo era "mostrar un tema potente", una meta que, según afirma, han logrado de manera conjunta. Pini ha participado en la composición y los arreglos, mientras que ella se centró en la grabación de la voz y en la interpretación en estudio. "Creo que hemos terminado de redondear la canción con el videoclip", ha señalado, destacando que "queríamos transmitir algo sencillo pero emotivo a la vez, y pienso que se ha conseguido bastante bien".

EL CONSUMO MUSICAL MARCADO POR LA "VELOCIDAD" DE LA ERA DIGITAL

En cuanto al videoclip, la artista ha subrayado su importancia para que "el público visualice al artista y también la canción". Tras 26 años de trayectoria, la intérprete ha sido testigo de las diversas transformaciones en la industria musical, hasta llegar a una etapa en la que "el consumo es mucho más rápido que antes". "Un álbum duraba mucho tiempo, había varios singles y cada uno requería un trabajo exhaustivo. Ahora todo es más inmediato, se lanzan cartas digitales y el consumo es veloz", ha señalado. Por ello, considera fundamental que exista coherencia entre la canción, el título, la letra y el mensaje que se quiere transmitir, así como un acompañamiento visual cuidado, especialmente a través del videoclip.

Asimismo, Tamara ha destacado que su forma de trabajar ha evolucionado con el paso del tiempo. A diferencia de etapas anteriores, cuando se publicaban discos completos de una sola vez, ahora predominan los lanzamientos de sencillos de manera progresiva. En este sentido, ha detallado que con su último tema, 'Este amor no me interesa', ha recopilado los singles que había ido publicando en plataformas digitales durante los últimos meses para dar forma finalmente a un álbum completo. Este trabajo puede encontrarse tanto en formato digital como físico --disponible a través de su página web--, una opción especialmente pensada para los seguidores que la acompañan desde sus inicios. "El consumo ahora es así, es rápido", ha apostillado.

En cuanto a su forma de interpretar, la cantante ha reconocido que su evolución personal y profesional ha marcado una diferencia notable sobre el escenario. "Las experiencias, tanto las buenas como las no tan buenas, te hacen madurar, crecer y evolucionar. Eso te da mucha tabla", ha explicado. Esa madurez, asegura, se refleja en su manera de interpretar y también en su voz, que mantiene "su color característico y uno de sus sellos personales, pero transmite ahora una mayor profundidad". "Ya no se ve a una niña, se ve a una mujer hecha", ha afirmado. En esta línea, ha destacado que nunca ha sentido nervios al subirse a un escenario, "ni siquiera con once años", porque considera que es "su sitio y su hogar".

"UN NUEVO DISCO MARIACHI PURO O SINFÓNICO"

Respecto a su estilo musical, Tamara ha dejado claro que su base es la música melódica, aunque dentro de ella explora distintas vertientes como la balada, el bolero o el tango argentino. A lo largo de su trayectoria ha abordado géneros como la balada pop, el bolero e incluso la música brasileña, presente en su nuevo disco con el tema 'Bossa nova'. No obstante, ha confesado que le encantaría afrontar nuevos retos, como grabar "un disco de mariachi puro o un sinfónico".

Entre sus colaboraciones musicales, la artista ha señalado que ha tenido la oportunidad de trabajar con numerosos intérpretes, aunque todavía le gustaría compartir proyecto con Marc Anthony. Asimismo, ha destacado que uno de sus grandes referentes es Luis Miguel, a quien considera "uno de los artistas más completos de habla hispana en la actualidad".

A lo largo de su carrera, Tamara también ha rendido homenaje a figuras como Manuel Alejandro y Rocío Jurado. En este sentido, ha subrayado la importancia de conocer y estudiar a los artistas y referentes que precedieron a las nuevas generaciones. "La cultura musical es fundamental y mirar hacia atrás te permite luego hacer una versión sin perder la esencia ni lo que quiere transmitir la canción, pero aportando tu propio sello, que es lo verdaderamente importante", ha concluido.