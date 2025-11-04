El Arzobispado de Sevilla autoriza que la joven de Benacazón con síndrome de Down sea madrina de bautismo

Exterior de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de Benacazón. - TURISMO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

La Archidiócesis de Sevilla ha autorizado que una joven de Benacazón con síndrome de Down sea madrina de bautismo "tras recabar en estos días toda la información y testimonios relativos a la elección de padrinos" con ocasión de un bautizo en la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de dicha localidad tras la negativa inicial del párroco.

En un comunicado, la Archidiócesis destaca al respecto que se han mantenido encuentros, tanto con los familiares del menor (bautizando) como con el párroco del citado templo.

"De acuerdo con el párroco y la familia, desde la Archidiócesis se autoriza la celebración del sacramento del Bautismo en la fecha determinada, pudiendo los padres del bautizando proponer los padrinos inicialmente elegidos".

Desde la Archidiócesis de Sevilla lamentan el daño que ha causado "la gestión de esta situación" y hacen un llamamiento "a la necesaria concordia y al diálogo, sobre la base de la comunión que debe caracterizar la vida de una comunidad parroquial".

Asimismo, la Archidiócesis recuerda que la Iglesia contempla "adaptaciones catequéticas que favorecen la inclusión de todas las personas en la comunidad eclesial, basadas en el acompañamiento y prudencia pastoral".

Por último, en el comunicado la Archidiócesis agradece y respalda el trabajo realizado desde hace años por el párroco, el consejo pastoral parroquial, el equipo de catequistas, los voluntarios de Cáritas, los colaboradores de la liturgia, las hermandades y todos los agentes de pastoral de la Parroquia.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ya mostró el pasado 22 de octubre, en declaraciones a los medios, su "respeto" a las "normas" de la Iglesia católica en torno a este caso, al tiempo que reconocía que "ese niño sería muy afortunado de tener a esta persona en su vida" como madrina.