El arzobispo y las cofradías de Sevilla expresan su pésame por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Imagen del Consejo de Hermandades para expresar el pésame por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo - CONSEJO HHCC

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, y las cofradías de la ciudad han expresado su pésame por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, tras la colisión entre dos trenes de alta velocidad --el AVE 2080 y el Iryo 6076-- que cubrían el trayecto entre Madrid y la capital andaluza.

En sendos comunicados en las redes sociales, consultadas por Europa Press, tanto el prelado hispalense como el órgano que representa a las hermandades de Sevilla, han traslado sus muestras de condolencias a víctimas y familiares tras este grave accidente, saldado, de momento, con 30 fallecidos.

En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 víctimas mortales como consecuencia del choque entre ambos trenes registrado en la localidad toledana de Urda, según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego. La cifra de personas fallecidas podría ascender a medio centenar, aunque ese dato no es aún oficial y se basa en primeras estimaciones sobre el terreno.

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de "se une así en oración ante el dolor y la consternación provocados por el trágico accidente ferroviario". "Rogamos al Señor y a la Santísima Virgen por el eterno descanso de quienes han perdido la vida, por el consuelo de sus familias y amigos y por la pronta recuperación de los heridos. Que la fe y la esperanza sostengan a todos los afectados en estos difíciles momentos".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado en una atención a medios que se encuentran "consternados" ante el accidente producido entre Los Yébenes y Urda, del que, "de momento", no tienen constancia de víctimas sevillanas, aunque ha supuesto que "desgraciadamente las habrá", mientras que, "al igual que el resto de administraciones", se han decretado tres días de luto.

En la estación de Santa Justa se ha habilitado una sala para ofrecer atención sanitaria y psicológica a los familiares de las posibles víctimas.