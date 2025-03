El arzobispo de Sevilla reconoce que le haría "mucha ilusión" entregar al Papa las actas del Congreso de Hermandades

El arzobispo afirma que "ahora toca rezar" por el "pronto restablecimiento" del Pontífice

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha reconocido que le haría "mucha ilusión" entregar al Papa Francisco las actas del II Congreso de Religiosidad y Piedad Popular del pasado mes de diciembre, si bien, "ahora lo que nos toca es rezar por su pronto restablecimiento y volver a encontrarnos con él". En este sentido, el Pontífice, que lleva ingresado en el Hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero por varios episodios de insuficiencia respiratoria, ha "descansado bien durante la noche", según informa la oficina de prensa de la Santa Sede.

Así lo expresa el prelado en una entrevista concedida este Miércoles de Ceniza, coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, donde ha atendido a Europa Press en el Palacio Arzobispal en el tradicional encuentro con los medios de comunicación.

"El pasado 8 de febrero, en la audiencia que tuvimos con él, le llevamos un resumen impreso muy bonito sobre la mencionada cita internacional y otros obsequios, pero no las actas porque todavía no están publicadas", afirma monseñor Saiz, quien recuerda del magisterio de Francisco "la llamada a la santidad", a la que ha dedicado una encíclica, "con una llamada a todos a formar una familia, 'Fratelli Tutti', que es una sacudida a la conciencia de todos, y en particular del Occidente rico, para que no cierre sus puertas a los hermanos más necesitados y vulnerables".

"El Papa también hace una llamada a la conservación del Planeta, siguiendo el mandato del libro del Génesis. Esas son líneas muy claras, junto con una reforma y actualización de diversos ámbitos de la vida de la Iglesia, como es la curia romana y dar mayor participación a la mujer en los ámbitos eclesiales", señalado el arzobispo de Sevilla en relación al pontificado de Jorge Bergoglio.

'TODA LA CUARESMA ESPRINTANDO'

El prelado hispalense, que afronta su cuarta Cuaresma desde que ocupa la Sede de San Isidoro, manifiesta que en Sevilla, en lo que a la Cuaresma se refiere, "comenzamos el esprint no cuando llega la Semana Santa, sino el mismo Miércoles de Ceniza. La Semana Santa es el esprint final ya, pero estamos esprintando toda este tiempo: eso es una maravilla, que haya tanta exuberancia de vida, de actos y de tanto interés en la Cuaresma".

Al respecto, monseñor Saiz sí recomienda "que sepamos priorizar". "Todos los elementos son importantes, pero no todos tienen la misma importancia, y cuando llega la Semana Santa, igual. La Semana Santa es la celebración del misterio pascual del Señor, su pasión, muerte y resurrección, que celebramos en los Oficios y también en los cultos externos, que son las procesiones".

"Hemos de saber priorizar también en Cuaresma y tener en cuenta la oración, el ayuno y la limosna. Recomiendo que saquemos ratos de silencio, de lectura de la Palabra de Dios, para participar en la Eucaristía, que es lo más importante". En cuanto al ayuno, "siempre lo identificamos con la comida, pero hay muchas cosas sobra las que ayunar, como la televisión, las redes, conversaciones inútiles o pérdidas de tiempo que, a veces, la sociedad de consumo nos presenta".

Por último, el prelado hispalense señala que ayunar de muchas cosas "nos supone disponer de unos bienes y recursos que podemos dedicar a los demás, y ahí entra la limosna, que no es sólo dar un dinero y quedarnos tranquilos, es abrir el corazón, compartir con los demás, vivir solidariamente, con tantas obras de misericordia como podemos hacer".