Monseñor Saiz: "Hemos de seguir luchando junto a gobiernos por arreglar la pobreza de barrios vulnerables en Sevilla"

El arzobispo de Sevilla pide "no perder la esperanza de que hay solución al problema"

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, en relación con la situación que viven las familias de los barrios más vulnerables de la ciudad, ha afirmado que "hemos de seguir luchando, junto a las organizaciones no gubernamentales, eclesiales y laicas, por arreglar el problema" --seis de estos barrios siguen entre los 15 con menor renta neta media anual por persona de toda España, según el INE--. "No nos vamos a resignar a que en el ranking de cada año vuelvan a ocupar los primeros lugares".

Así lo ha expresado el prelado hispalense en una reciente entrevista concedida a Europa Press con ocasión del inicio de la Cuaresma, realizada en las dependencias del Palacio Arzobispal. "Ojalá ningún barrio de ningún lugar ocupara los primeros puestos porque no haya ese ranking de pobreza, pero nosotros no nos podemos conformar y darlo por perdido".

En este sentido, el arzobispo insiste en la idea de que hay que ir de la mano --Iglesia, administraciones públicas y entidades sociales-- a la hora de resolver esos graves problemas que se focalizan en esos barrios de la periferia. "Sería un pecado contra la esperanza, y sería perder la confianza en el ser humano, que no la podemos perder nunca".

"Por eso, añade monseñor Saiz, hemos de seguir luchando, como hacen las parroquias, las ONG católicas, caso de Cáritas, y las laicas, que trabajan allí maravillosamente, con las administraciones, que creo que también tienen interés y lo he hablado con ellos, pero es que es complicado, no es tan sencillo".

Con todo, el arzobispo de Sevilla pide "no perder la esperanza de que hay solución". "Me gustaría que en este Año Jubilar se note, al menos, un avance significativo en esos barrios si no se puede arreglar el problema: eso sería un fruto de la Cuaresma y del Año Jubilar que me alegraría mucho".

En cuanto a los conflictos bélicos a nivel internacional, en Tierra Santa "parece que hay un alto el fuego y en Ucrania, a ver cómo acaba todo", señala el prelado. "En otros lugares del mundo sigue habiendo focos de guerra, y es difícil; nosotros hemos de rezar y educar por la paz".

LABOR SOCIAL DE LAS HERMANDADES

En relación con esa labor que realizan colectivos de diversa índole en los barrios con riesgo de exclusión social, el arzobispo de Sevilla subraya la importante presencia allí de hermandades, como la de Bendición y Esperanza, en el Polígono Sur, a la que la Iglesia ha otorgado recientemente carta de hermandad, por lo que se verán nazarenos por sus calles, por primera vez, este próximo Viernes de Dolores.

"Personas de otros lugares que no conocen un poquito a fondo lo que es la Semana Santa, la Piedad Popular y las hermandades, se tienden a identificar con las procesiones". Sin embargo, al margen de los cultos internos y externos, se sustentan en otros dos pilares: la formación y la caridad, "y la obra caritativa y social que llevan a cabo las hermandades es impresionante, pero es la gran desconocida", destaca el arzobispo.

Al respecto, monseñor Saiz subraya la importancia que tendrá la misión evangelizadora de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur, prevista para octubre de 2025, como ya lo fue la del Gran Poder en Tres Barrios, "porque se visibilizará exteriormente y quedará el trabajo que ya se está haciendo con una obra social nueva; no como una foto bonita o un recuerdo agradable, sino como algo estable y que tiene continuidad".

COMISIONADO EN LOS PANADEROS

Monseñor Saiz también habla del Comisionado impuesto en la Hermandad de Los Panaderos tras la dimisión en bloque de toda la junta de gobierno. "Sin querer minimizar las cuestiones, son problemas de familia. La Archidiócesis cuenta con cerca de 700 hermandades, y cada una de ellas es una familia dentro de esa gran familia, inmensa, y a veces, en ellas hay problemas, nos pasa también en las de carne y sangre, y hay que solucionarlos a nivel comunitario".

El arzobispo se refiere al nombramiento de una persona "para acompañar --a la hermandad-- un tiempo y luego habrá elecciones y con la junta que salga, pues adelante, y a pedir al Señor que nos dé capacidad de perdonar y de pedir perdón, y entre todos, de hacer camino juntos".

"Si es un cristiano que quiere seguir la enseñanza de Jesucristo, la actitud no ha de ser de dominio sino de servir: esa es la actitud que debemos usar todos cuando nos toca estar arriba, cuando nos toca estar abajo, eso se dice fácil pero luego no es tan sencillo, entonces hemos de pedírselo al Señor con humildad, yo es lo que recomiendo. Para cada problema existe una solución, hay que encontrarla y seguir adelante", concluye Saiz Meneses.