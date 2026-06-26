El arzobispo de Sevilla reúne en Tomares a docentes y personal de la Fundación Victoria Díez

III Encuentro de Docentes y Personal de la Fundación Diocesana de Enseñanza 'Victoria Díez' - AYUNTAMIENTO DE TOMARES

TOMARES (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha presidido en Tomares, el III Encuentro de Docentes y Personal de la Fundación Diocesana de Enseñanza 'Victoria Díez' de la Archidiócesis de Sevilla.

El encuentro se ha celebrado por tercer año consecutivo en los Jardines del Conde del Ayuntamiento de Tomares y ha reunido a representantes, personal docente, directores y trabajadores de los centros educativos pertenecientes a esta fundación cristiana.

Han asistido de igual forma el alcalde de Tomares, José María Soriano, y el delegado episcopal para las Escuelas Diocesanas de la Archidiócesis de Sevilla, Fernando Emilio Borrego Ojeda.

El encuentro ha contado también con la delegada especial de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, María Toledo, la delegada especial de Participación Ciudadana, Carmen de la Cuesta, y la colaboración de la Hermandad Sacramental de Tomares.

"En los Jardines del Conde del Ayuntamiento de Tomares hemos celebrado el Encuentro de Final de Curso de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez de la Archidiócesis de Sevilla. Delegación diocesana, Patronato, Claustros de los colegios, personal administrativo y de servicios", ha subrayado el arzobispo de Sevilla.