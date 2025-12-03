ASET celebra su Gala del Turismo 2025 reconociendo a Torre Sevilla, Aire Ancient Baths y Guillermo Cruz García

Gala del Turismo organizada por la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET). - NOTICIAS ALJARAFE / CHCOMUNICACIÓN

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) ha celebrado en la noche de este martes su Gala del Turismo 2025 en el Acuario de Sevilla, en un acto que ha reunido a representantes del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Sevilla, así como a los 130 asociados de ASET, que representan diversos sectores turísticos de la provincia.

Según ha informado ASET en una nota, la gala, presentada por la comunicadora Mónica Rosón, contó con la participación de empresas asociadas a ASET de distintos segmentos turísticos: casas palacio, comercio local, enoturismo, comunicación, consultoría, tablaos flamencos, espacios singulares, restauración, transporte, turismo activo, cultural, deportivo, de salud, industrial, religioso, fluvial, tecnológico y parques temáticos, entre otros.

Por su parte, la gerente del Acuario, Rocío Alcázar, dio la bienvenida a los asistentes, seguida por la intervención de Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de la Diputación de Sevilla, quien destacó el turismo como motor de desarrollo económico. "Cada euro invertido revierte entre 7 y 9 euros en riqueza. Este crecimiento debe hacerse de la mano del sector y de las empresas turísticas, algo que tenemos muy claro en la Diputación", ha señalado.

El presidente de ASET, Jorge Robles del Salto, recordó el origen de la asociación hace 15 años y la importancia de la unidad interna, la presencia institucional y los Premios ASET María José Uruñuela. Asimismo, ha destacado la participación en comisiones de turismo, la creación de espacios de diálogo y foros sectoriales, y la recuperación de estos premios como reconocimiento al liderazgo del sector turístico sevillano.

La Smart Tourism Office de Sevilla, a través de Get Your Guide, ha presentado por su parte un estudio que proyecta que Sevilla alcanzará 8,2 millones de turistas en 2025, un incremento del 2,21 por ciento. Se destacó un crecimiento del 33 % en pernoctaciones y la procedencia principal de visitantes de EE.UU., Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Alemania y China. Entre las tendencias para 2026 se ha identificado un aumento de tours a pie, experiencias gastronómicas, talleres creativos y avistamiento de aves.

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha felicitado al sector por su compromiso y liderazgo, y ha enmarcado que la provincia ha recibido 4,5 millones de visitantes en los tres primeros trimestres del año. Además, ha indicado que la Junta destina 5 millones de euros a los planes turísticos de Sevilla capital y Dos Hermanas.

Durante la gala se han entregado los Premios ASET 2025. Torre Sevilla recibió el premio al Impacto y Compromiso con el destino Sevilla por su oferta de ocio y dinamización turística. Aire Ancient Baths Sevilla obtuvo el premio a la Excelencia en la Experiencia Turística, en reconocimiento a la modernización de su enclave. Guillermo Cruz García recibió el Premio María José Uruñuela 2025 por su trayectoria profesional en proyectos emblemáticos como Expo 92, Cartuja 93 e Isla Mágica.

El presidente de ASET también ha reconocido durante la cita la labor de Rafael Domínguez, gerente de la asociación y uno de sus impulsores, por su contribución al sector.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, fue el encargado de cerrar el acto, destacando la relevancia económica del turismo en la ciudad, que representa el 18 por ciento del PIB de forma directa y cerca del 25 % de forma indirecta. Por último, incidió en que Sevilla supera los 8 millones de pernoctaciones anuales y cuenta con un aeropuerto con más de 20 conexiones internacionales, consolidando su posición como la tercera ciudad más visitada de España.

La gala, a la que asistieron más de 250 personas y que se pudo seguir en streaming a través del canal de YouTube de ASET, concluyó con la interpretación de Laura Gallego del villancico 'Sirva tu cuna'.