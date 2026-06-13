Asfaltan arterias del Tiro de Línea (Sevilla) y lo dotan con una nueva zona de aparcamiento, arbolado y luminarias

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el Tiro de Línea saludando a unos vecinos. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha transformado y reordenado íntegramente el espacio libre actualmente existente entre las calles Coullaut Valera, Almirante Topete y la Avenida Cardenal Bueno Monreal, en el distrito Sur de Sevilla.

Según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, para favorecer el uso de este espacio por los vecinos del Tiro de Línea, ha pavimentado la zona y la ha dotado de árboles de sombra, nuevas plazas de aparcamiento y ha creado un nuevo viario para favorecer la circulación. Además, ha reforzado la instalación de alumbrado público en este nuevo espacio. La mejora integral de este espacio se ha completado con la instalación de bancos, marmolillos y papeleras.

Sobre esta importante actuación urbanística que ha contado con una inversión de más de 300.000 euros, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado que "desde este equipo de Gobierno seguimos transformando los barrios de la ciudad para hacer más agradable la vida de los vecinos y ofrecerles nuevas zonas de esparcimiento y aparcamiento".

En esta línea, el primer edil ha destacado que "el objetivo de estas obras no es otro que configurar un espacio accesible, amable y seguro para los usuarios y visitantes a la par que conseguir mejorar la calidad paisajística de la ciudad de Sevilla".

Esta superficie de 2.034 metros cuadrados situada en el interior de una manzana de edificios con accesos muy limitados y puntuales y en este estado desde la construcción del barrio, era hasta ahora era un terreno de albero con serios hundimientos, ocupado por un aparcamiento indiscriminado de vehículos, y con un acerado que no cumplía las dimensiones exigidas por la normativa de accesibilidad. Dicha intervención ha permitido transformar por completo su imagen, ordenar sus usos y potenciar su condición de zona ajardinada.

Para permitir la cómoda circulación de vehículos, el Ayuntamiento ha planteado la creación de un nuevo viario a partir de la prolongación de la calle Hermanos Arcas. Esta nueva calle contará con una calzada de 4,27 metros, una banda de aparcamiento en batería de 4,50 metros y un espacio peatonal pavimentado de dimensiones variables. Para garantizar la correcta evacuación del agua de lluvia, se han instalado nuevos imbornales y se han ajustado los que estaban afectados.

Esta intervención fue posible gracias al acuerdo del Pleno del mes de octubre de 2024 por el que se destinaron 7,2 millones de euros de los anexos de inversiones de 2007 y 2009 a distintas actuaciones en nuestra ciudad. Entre ellas, se encuentran seis actuaciones propuestas por el grupo municipal Vox, que fueron aprobadas por el Pleno, como esta actuación de transformación y reordenación del espacio libre entre las calles Coullaut Valera, Almirante Topete y la Avenida Cardenal Bueno Monreal.

NUEVOS ÁRBOLES PARA LA SOMBRA

Tal y como ha notificado la Administración local, se ha pavimentado la superficie triangular restante con solería accesible y cómoda, así como se han plantado dos nuevas alineaciones de árboles de sombra, que se han delimitado en su perímetro con barreras antiraíces para proteger el acerado y la calzada del crecimiento de éstas. Con este mismo objetivo se han incorporado sistemas específicos de drenaje urbano sostenible que permiten el filtrado del agua.

A los árboles se han sumado una nueva plantación de siete 'Gleditsia Triacantos Skyline' y un ejemplar de 'Citrus Aurantium' en la calle Compositor Gerónimo Giménez. La actuación prevista ha incluido además la eliminación de todas las barreras arquitectónicas existentes y el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad exigidas en los cruces.

SIETE NUEVAS COLUMNAS DE ILUMINACIÓN

Otro de los aspectos que se refuerzan es la instalación de alumbrado público, que han valorado como "muy deficiente" en la actualidad. Únicamente existían cinco puntos de luz en la zona objeto de este proyecto, en concreto, cinco farolas murales situadas en los edificios de la calle Almirante Topete, en tanto que el resto de la superficie de actuación carece de iluminación. Para paliar esta situación, se han instalado cinco columnas con lámparas Led y dos columnas con proyectores en los dos nuevos pasos de peatones que se crearán.

Esta obra se une al reasfaltado que el gobierno municipal ha realizado recientemente sobre arterias "claves" del barrio y que llevaban décadas sin intervenciones. Con una superficie completa de más de 4.000 m2, las calles Lora del Río, Jesús Cautivo, Écija y Sierra de la Grana cuentan con un nuevo pavimento tras una inversión de casi 160.000 euros.

Estos trabajos se unen a la transformación que está viviendo el Tiro de Línea en materia de inversión pública, destacando la reurbanización y mejora del saneamiento de la calle Utrera, la recuperación y renovación del antiguo colegio de Los Alambres, el repintado completo el CEIP Cristóbal Colón, la mejora de acerados en Sierra de la Grana, la recuperación de los locales anexos a la plaza de abastos o la futura gran obra de Emasesa en la calle Sanlúcar la Mayor, que evitará que se repitan las inundaciones que este barrio lleva sufriendo desde su creación en los años 30.